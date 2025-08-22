Otra que la “bicicleta financiera”: Mirá como Ozan en La Traición le hace honores

Ozan, el hijo mayor de Güzide está metido en un problema financiero del que no encuentra salida. Y su cruce con Oltan no le va a ayudar. Mirá lo que se viene en La Traición.

A Ozan, el hijo mayor de Güzide y Tarık Yenersoy ya lo conocimos en La Traición acarreando un problema financiero. A pesar de venir de una familia con privilegios el chico parece no encontrar la manera de salir de deudas. Y para su mal entra en este juego Oltan, un empresario que no se caracteriza por ser muy empático y humano, y quien sólo piensa en sacar rédito económico de todo. Un cóctel explosivo se viene en la pantalla de El 9 Televida.

Ozan que venía de una deuda no tiene mejor idea que endeudarse, nuevamente, pero ahora con Oltan para pagar el compromiso anterior. Lo que el joven no sabe es que el empresario aparenta ser bueno y amoroso, sin embargo la realidad es que está muy alejado de ese perfil.

Un conflicto de intereses entonces enfrentará a Oltan con Güzide. Ozan, endeudado, se ve acorralado por las presiones tanto del prestamista como de Lara y Kaan. Lara advierte a Kaan de la amenaza de Oltan, pero Kaan ignora su advertencia y obliga a Lara a realizar una peligrosa maniobra contra Ozan. Esta maniobra tendrá consecuencias nefastas e inesperadas para Ozan.

La pregunta del millón acá es: ¿Cómo hará Ozan para salir de tantas deudas? Y otras interrogantes más llegarán de la mano de eso, qué dirá su familia cuando la verdad salga a la luz.

Para saber cómo se resuelve esto y qué pasará con Ozan, Oltan y toda la bicicleta financiera que se generó al rededor de la deuda y del dinero, no te pierdas los próximos capítulos de Aldatmak en El 9 Televida.