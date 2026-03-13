¿Otra posible baja en Gran Hermano? Andrea del Boca está enferma y no descartan sacarla de la casa

Según explicó el mismo del Moro, Andrea del Boca viene sufriendo un problema de salud que se fue complicando con el paso de los días. La producción evalúa su situación a cada rato.

Si algo le faltaba a esta edición de Gran Hermano, generación dorada que se emite todas las noches en Mendoza, por El 9 Televida, era sumar otra salida dramática; y todo indica que así podría suceder. En las últimas horas, la preocupación se instaló en el reality de Telefe por la salud de Andrea del Boca.

Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca sufre un fuerte problema estomacal sumado a un cuadro gripal. Esta situación la dejó muy debilitada y la obligó a bajar su perfil. Durante los últimos días, se la vio cocinando arroz y descansando lejos de las cámaras.

La producción sigue de cerca su evolución. El equipo médico la acompaña constantemente para evitar que el cuadro empeore. A pesar del bajón físico, la actriz intenta mantenerse fuerte para no abandonar la competencia.

Este retiro involuntario le permite alejarse de los escándalos de la semana. Tras las polémicas de Carmiña Masi y Mavinga, Andrea necesita recuperar energías. El vacío de su presencia se siente en cada rincón de la casa más famosa.

Mendoza espera la pronta recuperación de su favorita. La salud de Andrea del Boca es hoy la prioridad máxima en el reality. El lunes será clave para saber si logra retomar su rutina habitual en El 9 Televida.

Reviví la explicación que Santiago brindó y el debate que se generó en torno a la misma.