¿Otra baja en Gran Hermano? Peligra la participación de Andrea del Boca

La actriz está en el ojo de la tormenta tras un inesperado giro en la causa “Mamá Corazón”. Mientras la Justicia pone en duda su permanencia, se filtró la exorbitante cifra que percibe por día, marcando una diferencia abismal con el resto de sus compañeros en El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus horas más inciertas. Mientras el público de Mendoza sigue cada noche las galas al término de Bahar por El 9 Televida, una bomba judicial estalló fuera del encierro y tiene como protagonista a Andrea del Boca. A pesar de haber sido absuelta en 2025, la fiscal Fabiana León impugnó dicha resolución, logrando que el expediente volviera a discutirse. Esta situación podría obligar a la producción a romper el aislamiento de la actriz para informarle que la causa sigue abierta y que podría enfrentar un nuevo juicio oral.

Sin embargo, el conflicto judicial no es lo único que genera revuelo. En las últimas horas, Ángel de Brito reveló en su programa de streaming la impactante cifra que cobra la actriz por su estadía. “Andrea del Boca cobra aproximadamente un millón de pesos por día”, aseguró el conductor, detallando que el contrato mensual rondaría los 25 millones de pesos. Este dato fue ratificado por Guido Záffora, quien precisó que el caché de la “megafigura” es de 6 millones de pesos por semana, una cifra que la coloca en un estrato completamente diferente al del resto de los participantes.

La polémica se acrecienta al comparar estos números con el presupuesto del resto de los “hermanitos”. Mientras la protagonista de telenovelas percibe millones, trascendió que los demás integrantes de la casa recibirían apenas 156.000 pesos semanales. Esta brecha salarial, sumada a la posibilidad de que la Justicia revoque su absolución y la obligue a abandonar el certamen, pone a la producción de Telefe en una encrucijada económica y legal. Ahora, el futuro de la gran estrella de la edición pende de un hilo, y su salida no solo sería un golpe narrativo para el reality, sino también un alivio financiero para un presupuesto que hoy parece estar al límite.

