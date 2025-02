Osteopatía, ¿Cuánto y qué sabemos de esta disciplina terapéutica?

La osteopatía es una disciplina terapéutica que se basa en el diagnóstico y tratamiento de trastornos musculoesqueléticos mediante técnicas manuales. Esta práctica tiene como principio fundamental que el cuerpo posee una capacidad natural para curarse a sí mismo, y que mediante la manipulación de los músculos, huesos y tejidos blandos, se pueden mejorar diversas dolencias y restaurar la salud general de la persona.

Según precisó Leonardo Deferrire, kinesiólogo y fisioterapeuta “en palabras sencillas es la disciplina que te va a evaluar diagnosticar y tratar disfunciones. Es una de las terapias más completas a nivel manual”.

-¿Qué abarca?

Abarca la parte estructural, visceral y craneal. La base de la osteopatía es la anatomía, eso es clave. Es fundamental ser precisos a la hora de saber qué es lo que estamos tocando, y segundo la palpación. Hay muchísimas formas de abordar a un paciente, incidiendo de una u otra manera sobre el órgano en sí.

Origen

El origen de la osteopatía se remonta a finales del siglo XIX, cuando un médico estadounidense llamado Andrew Taylor Still desarrolló esta disciplina como una alternativa a los tratamientos médicos convencionales de la época. A raíz de experiencias personales, como la muerte de sus hijos debido a enfermedades que no pudieron ser tratadas con los métodos tradicionales, Still comenzó a investigar el vínculo entre los huesos, los músculos y otros tejidos del cuerpo humano. A lo largo de sus investigaciones, llegó a la conclusión de que muchas enfermedades podían ser tratadas o prevenidas si el sistema musculoesquelético estaba en buen estado, ya que este sistema tenía una influencia directa sobre el funcionamiento de otros sistemas del cuerpo, como el circulatorio, el nervioso y el linfático. Así, en 1874, Still fundó la primera escuela de osteopatía en Kirksville, Missouri, ya partir de ahí la osteopatía comenzó a expandirse. Hoy en día, esta terapia se practica en todo el mundo y sigue evolucionando gracias a la integración de nuevos avances científicos.