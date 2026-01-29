Orgullo nacional: Masterchef Celebrity homenajeó al país con una dulce gala dedicada a los alfajores regionales

Así se vivió la gala del miércoles en El 9 Televida con una noche cargada de técnica y tradición donde el alfajor regional fue el gran protagonista de las cocinas.

Bajo la estricta mirada del jurado, los participantes recorrieron la geografía nacional a través de recetas clásicas que exigieron máxima precisión y cuidado. Así, MasterChef Celebrity continúa consolidándose como el mayor éxito de la televisión, cautivando a los mendocinos en la pantalla de El 9 Televida. En su última emisión del miércoles 28 de enero, el certamen propuso un viaje gastronómico por el país con una gala dedicada íntegramente al alfajor argentino, símbolo de nuestra identidad regional.

El prestigioso jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui desafió a las celebridades a recrear siete variedades emblemáticas. Cada participante debió elaborar seis unidades en 70 minutos, cuidando no solo el sabor, sino también una presentación de excelencia en cajas impecables.

En la distribución de tareas, Maxi López deslumbró con los alfajores marplatenses, destacando el toque de naranja en el chocolate. Emilia Attias representó a nuestra provincia con el alfajor mendocino, a base de nuez y chocolate blanco, mientras que La Joaqui enfrentó el reto del alfajor litoraleño con yerba mate y sin gluten.

Por su parte, Andy Chango trabajó la receta cordobesa con su clásico glaseado, y Susana Roccasalvo —quien contó con beneficios por su medalla plateada— se encargó de las capas del santafesino. El norte estuvo presente con Claudio “Turco” Husaín, quien lidió con el merengue y el almíbar, mientras que Miguel Ángel Rodríguez aportó el toque sureño con frutos rojos en la versión patagónica.

Tras una jornada de mucha presión, Maxi López y Andy Chango lograron los mejores elogios de la noche, demostrando que en las cocinas de MasterChef Celebrity la excelencia es el único camino hacia el éxito.

No te pierdas la gala de este jueves de MasterChef Celebrity en El 9 Televida para divertirte, entretenerte y, de paso, aprender de cocina argentina.