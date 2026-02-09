Orgullo nacional en el Super Bowl: quién es el nene con raíces argentinas que emocionó junto a Bad Bunny

En un show histórico, el cantante puertorriqueño le entregó un premio Grammy a un niño de apenas 5 años. Aunque circularon teorías políticas sobre el pequeño, se trata de Lincoln Fox, un actor de origen argentino que vive un sueño en Hollywood.

El Super Bowl LX no solo fue noticia por el deporte, sino por un momento que dio la vuelta al mundo durante el show de medio tiempo de Bad Bunny. En medio de su presentación en el Levi’s Stadium, el “Conejo Malo” sorprendió a todos al acercarse a un niño sentado en un sillón y entregarle su propio galardón Grammy.

Ese niño, que deslumbró con su sonrisa ante millones de espectadores, tiene sangre argentina. Se trata de Lincoln Fox, un joven actor de 5 años. Su madre, Erika Di Palma, es una argentina criada en Florida que, junto al padre del pequeño (de origen egipcio), reside actualmente en California. La familia no ocultó su emoción y utilizó las redes sociales para agradecer el gesto: “¡Recordaré este día por siempre! Bad Bunny, fue un verdadero honor”, publicó en la cuenta oficial del menor.

El misterio detrás del niño

La aparición de Lincoln Fox generó una ola de especulaciones en redes sociales. Muchos usuarios creyeron que se trataba de Liam Conejo Ramos, un niño vinculado a un caso de detención migratoria por el ICE en Minnesota. Sin embargo, la prensa internacional y la propia familia confirmaron que Lincoln estaba allí cumpliendo un rol artístico.

La interpretación más fuerte de la escena es que el pequeño representaba a un Bad Bunny niño, simbolizando un mensaje de superación y motivación para las nuevas generaciones. Más allá de las teorías, para los argentinos el momento tuvo un sabor especial al ver a un pequeño con nuestras raíces protagonizando el segmento más emotivo del show más grande del planeta.