Orgullo mendocino: Octans Crew clasificó a la gran final del Mundial de Hip Hop en EE.UU.

Los 30 bailarines de la academia Andrómeda Dance School superaron a delegaciones de más de 50 países en Phoenix y este sábado disputarán la finalísima del World Hip Hop Dance Championship.

La danza urbana de la provincia alcanza una cima histórica en tierras norteamericanas. El elenco mendocino Octans Crew, integrado por 30 jóvenes bailarines de la academia Andrómeda Dance School de la Ciudad de Mendoza, logró una brillante clasificación a la instancia decisiva del World Hip Hop Dance Championship 2026 en Phoenix, Arizona. El logro, que llena de orgullo a los televidentes de El 9 Televida, rompe una racha de diez años sin presencia argentina en la definición del prestigioso certamen internacional.

El elenco de la Cuarta Sección completó una impecable actuación en la semifinal, posicionándose en el quinto lugar de la tabla general entre más de 50 países competidores y asegurando su lugar entre los siete mejores grupos del planeta. Luciendo los colores albicelestes y portando la bandera nacional, la coreografía cautivó al jurado internacional por su precisión técnica y despliegue acrobático frente a potencias como España, Canadá e Inglaterra.

El camino hacia la élite de la danza urbana es el resultado directo de una disciplina de entrenamiento ininterrumpida de tres horas diarias, de lunes a sábado. Bajo la dirección de Daisy Micieli y Felipe Rueda, mentores de la primera escuela de danzas urbanas de la región de Cuyo, los jóvenes supieron equilibrar sus responsabilidades laborales y académicas con la exigencia de un alto nivel de competencia.

Tras haberse consagrado campeones nacionales en Buenos Aires en 2025, esta tercera participación consecutiva de Octans Crew en el certamen mundial los encuentra a las puertas del máximo logro. La gran finalísima por el podio mundial se disputará este sábado a las 22:00 (hora argentina), en una jornada donde toda Mendoza estará alentando a través de las pantallas y plataformas digitales a los talentos locales.