Orgullo mendocino: Los Enanitos Verdes regresan con EV+, un disco tributo con invitados especiales

La mítica e histórica banda de nuestra provincia estrenará un álbum con 15 reversiones de sus más grandes éxitos. El proyecto cuenta con invitados de la talla de Marco Antonio Solís, Carlos Vives, Luck Ra y los locales Usted Señálemelo, y contiene las últimas grabaciones del querido Felipe Staiti.

A poco más de un mes de la dolorosa partida de Felipe Staiti, la música de Mendoza vuelve a abrazar al continente entero. Los Enanitos Verdes regresan a un lugar de absoluta centralidad en la escena latinoamericana con el lanzamiento oficial de EV+, un disco de estudio profundamente emotivo que celebra la gigantesca trayectoria de la banda. El proyecto fue impulsado con enorme pasión por el propio Staiti durante su último año de vida.

Este álbum posee una carga simbólica inigualable: representa la última grabación oficial realizada por el emblemático e histórico guitarrista antes de su fallecimiento. Además, marca un antes y un después en la discografía de la banda, siendo el primer trabajo de estudio donde la voz principal no pertenece al recordado Marciano Cantero (fallecido en 2022), sino al propio Felipe, quien dejó plasmado su corazón en cada acorde y en cada estrofa para la posteridad.

Quince clásicos eternos reinventados junto a estrellas internacionales

La propuesta de EV+ no es un simple compilado de grandes éxitos, sino una maravillosa reconfiguración de un repertorio que marcó a fuego a varias generaciones. El álbum reúne 15 canciones regrabadas desde cero en los estudios, fusionando el ADN del rock en español con diversos géneros y artistas de renombre mundial.

Entre los puntos más altos y sorprendentes del material se destacan:

Lamento Boliviano : Una explosiva versión que une la esencia de la banda con el ritmo de Los Ángeles Azules y la frescura cuartetera de Luck Ra.

Luz de Día : Una interpretación cargada de romanticismo junto al ícono mexicano Marco Antonio Solís.

Cordillera : Una potente colaboración internacional que suma la inconfundible voz del colombiano Carlos Vives.

La Muralla Verde y Mejor No Hablemos de Amor : Con las participaciones estelares de Los Pericos junto al Dr. Shenka y del chileno Beto Cuevas, respectivamente.

Mi Primer Día Sin Ti: reversionada con el sello pop del exitoso dúo mexicano Ha*Ash.

El cruce generacional y el sello del talento de Mendoza

Más allá de los gigantescos nombres internacionales y figuras como David Summers (Hombres G), el disco guarda un rincón sumamente especial para las raíces locales. Los Enanitos Verdes convocaron a los jóvenes de Usted Señálemelo para dar vida a una nueva y vibrante entrega de Por el Resto de Tus Días, logrando un maravilloso puente generacional entre los pioneros del rock mendocino y la vanguardia actual de nuestra provincia.

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Las redes sociales se inundaron de inmediato de anécdotas de las intensas jornadas de grabación, donde la amistad y el amor por la música fueron los verdaderos motores del proyecto. Este homenaje inolvidable a la historia, el talento local y la memoria de Marciano y Felipe ya se palpita con orgullo en Mendoza. Todos los detalles, videos y el recorrido canción por canción de este lanzamiento histórico los podés encontrar en elnueve.com y a través de los bloques culturales de El 9 Televida.