Orgullo mendocino: la película filmada en Mendoza “La Virgen de la Tosquera” fue elegida para representar al país en los Oscar

Mendoza vuelve a situarse en el epicentro de la industria audiovisual mundial. En un hito para la producción local, la Academia de Cine Argentina anunció que La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé y con guion de Benjamín Naishtat, fue la seleccionada para buscar una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional de la Academia de Hollywood.

El cine producido en nuestra tierra vuelve a hacer historia en el escenario internacional. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió a La Virgen de la Tosquera, el largometraje de la directora Laura Casabé rodado íntegramente en paisajes y locaciones de Mendoza, para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2027. La cinta, basada en relatos de la aclamada escritora Mariana Enriquez, también competirá en los Premios Goya.

El film, que contó con el despliegue técnico y humano de la provincia para transformar sus geografías y locaciones en el escenario del relato, logró imponerse en una votación sumamente competitiva frente a otras producciones nacionales de renombre como Parque Lezama de Juan José Campanella y Nuestra Tierra de Lucrecia Martel.

Talento, locaciones locales y el universo de Mariana Enriquez

La producción requirió un importante rodaje en territorio mendocino, donde se aprovecharon las particularidades geográficas y la infraestructura de la provincia para ambientar esta pieza de terror y horror social.

La historia adapta dos célebres cuentos de la escritora Mariana Enriquez (“La Virgen de la Tosquera” y “El carrito”, pertenecientes al libro Los peligros de fumar en la cama). Ambientada en el contexto de la crisis socioeconómica del 2001, la trama sigue la vida de Natalia, una adolescente que atraviesa un verano convulso marcado por el deseo, las tensiones sociales y una inquietante dimensión fantástica.

Doble reconocimiento internacional: rumbo a los Óscar y los Goya

La elección del film ratifica el excelente momento que atraviesa la industria cinematográfica desarrollada en Mendoza. Días atrás, la misma entidad argentina ya la había seleccionado para representar al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya.

En su recorrido previo, la película —una coproducción entre Argentina, México y España— tuvo un aclamado paso por el circuito internacional de festivales:

Estreno mundial: Tuvo su presentación formal en el prestigioso Festival de Sundance .

Reconocimiento crítico: Cosechó cuatro galardones en el BAFICI, incluyendo el Gran Premio del Jurado.

Cuándo se conocerá la lista definitiva de la Academia

El anuncio de la preselección se realizó en la ciudad de Buenos Aires en un acto encabezado por el actor Juan Minujín y el productor Pablo Ingercher. Tras una votación individual y secreta fiscalizada por escribanía, La Virgen de la Tosquera se alzó como el largometraje elegido.

La lista corta de las películas preseleccionadas por la Academia de Hollywood se dará a conocer el 21 de enero del próximo año, fecha en la que se sabrá si el film con impronta mendocina integrará la nómina final para competir por la estatuilla dorada.