¡Orgullo mendocino en el cine! ¿qué película competirá en el Festival de Mar del Plata?

El talento audiovisual de la provincia vuelve a escalar a lo más alto de la cultura nacional. La nueva película del director mendocino Mariano Cócolo, titulada El tormento, fue seleccionada para integrar la prestigiosa competencia “En tránsito (Work in Progress)” de la edición 2026 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La producción ambientada en la Mendoza de los años 90 buscará consagrarse en el certamen a exactamente diez años de que el realizador fuera galardonado como Mejor Director.

El cine hecho en la provincia continúa conquistando espacios de máxima jerarquía a nivel internacional y nacional. En las últimas horas se confirmó que El tormento, el proyecto más reciente del destacado realizador mendocino Mariano Cócolo, participará en la sección oficial WIP (Work in Progress) del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2026, certamen que se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre.

La película compartirá la competencia “En tránsito” junto a otros cinco proyectos de distintas provincias del país. El realizador mendocino confirmó que viajará a la ciudad balnearia el próximo 12 de noviembre para acompañar la proyección oficial en pantalla grande programada para el viernes 13 de noviembre.

A diez años de un premio histórico para el cine provincial

Esta quinta participación de Mariano Cócolo en el encuentro cinematográfico marplatense tiene un sabor muy especial para la cultura local. El viaje coincide con el décimo aniversario de su consagración en el festival, cuando en 2015 obtuvo el premio a Mejor Director por su obra Al Silencio: “La película ya ha pasado por varias instancias de apoyos y festivales, y este es el broche de oro. Es la quinta vez que viajo al Festival y se cumplen 10 años de mi primera vez en Mar del Plata como ganador a Mejor Director, así que es muy importante para mí”, remarcó Mariano Cócolo sobre el recorrido del film.

El proyecto llega a Mar del Plata tras un exitoso paso por instancias de fomento previas como la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes, el certamen FICVIÑA Construye en Chile y la sección de Proyectos en Construcción (PEC) del Festival FAB Bariloche.

De qué trata “El tormento”: una historia de memoria y privatizaciones en Mendoza

Ambientada en la década de 1990 en Argentina, la trama del largometraje dramático sigue los pasos de Walter (50), un exmilitante político que pierde su puesto de trabajo en pleno proceso de privatizaciones neoliberales. Acosado además por una enfermedad, decide abandonarlo todo para emprender un viaje hacia las montañas mendocinas en busca de Ana y Mario, antiguos compañeros de juventud exiliados en la cordillera. A lo largo del trayecto, los recuerdos del pasado afloran con la memoria viva de Salvador, un amigo entrañable desaparecido.

Elenco estelar y equipo técnico

Con una duración de 90 minutos y rodada íntegramente en paisajes de Mendoza, la producción audiovisual reúne a un equipo técnico y artístico de primer nivel:

Elenco principal: Eva Bianco , Luis Ziembrowski y Walther Daine .

Guion: Mariano Cócolo y Facundo Romero .

Producción: Carlos Gerardo García , Mariano Cócolo y Felipe Martínez .

Producción ejecutiva: Marcelo Zogbi y Mariano Cócolo .

Dirección de fotografía y cámara: Carlos Gerardo García .

Edición y sonido: Montaje a cargo de Mariano Samengo y Lucía Torres, con dirección de arte de Darío Exequiel y diseño sonoro de Lucas Kalik.

Egresado de la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video (ERCC), Mariano Cócolo cuenta con una trayectoria internacional notable que incluye producciones como Luz, Alfredo, Un Cráneo, Las Tumanas (preseleccionado en el Festival de Cannes) y su ópera prima La Calma, galardonada con el Premio de la Crítica Francesa en el Festival de Toulouse.