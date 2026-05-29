Orgullo local: Mendoza está en el video mundialista de la Selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino presentó la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 con una producción audiovisual. Entre los principales paisajes del país, los icónicos portones del Parque General San Martín representan a la provincia.

La espera terminó para los fanáticos del fútbol y la Selección argentina ya tiene a sus 26 representantes confirmados. El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la nómina oficial para la cita máxima de Estados Unidos, México y Canadá. Esta importante novedad deportiva paralizó al país y se vivió con gran expectativa a través de El 9 Televida.

Para anunciar a los citados, la AFA difundió un emotivo video que recorre diferentes puntos estratégicos de la Argentina. Además de Buenos Aires, Rosario, Purmamarca y Ushuaia, nuestra provincia ocupa un lugar sumamente destacado en la filmación. Los televidentes mendocinos expresaron su orgullo en las redes sociales de El 9 Televida al reconocer los paisajes locales.

Los detalles de la emocionante producción

La grabación comienza en el predio de la AFA, dentro de una oficina bautizada como “Cuerpo Técnico de Selección Nacional”. Allí se lo puede ver a Lionel Scaloni sentado en su escritorio con el sobre que contiene la lista definitiva. El director técnico llama al histórico utilero de la delegación, Mario De Stéfano, para encomendarle una misión muy especial.

“Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos”, le pide el conductor del equipo a Marito. A partir de ese momento, el utilero inicia un viaje simbólico donde el sobre va pasando de mano en mano. Toda la secuencia está ambientada bajo las estrofas de “Tierra Zanta”, la reconocida canción del rapero Trueno.

El homenaje a la tierra del buen sol

El clip combina momentos históricos del fútbol nacional con postales representativas de la cultura y la geografía del país. En las imágenes aparecen recuerdos de Diego Armando Maradona, la Copa del Mundo de 2022 y el gol de Claudio Caniggia a Brasil. También se observan las multitudinarias movilizaciones populares en el Obelisco porteño y en el Monumento a la Bandera.

El instante consagratorio para nuestra provincia ocurre cuando una joven recibe el preciado sobre y se lo entrega a otra persona. De fondo se aprecian con total claridad los majestuosos portones del Parque General San Martín. Para reafirmar la locación, una inscripción con la palabra “Mendoza” se hace visible en el sector inferior derecho.

Esta distinción ratifica la importancia de la provincia en el mapa futbolístico y cultural de la República Argentina. La lista de jugadores revelada hacia el final del video ya enciende la ilusión de cara a la Copa del Mundo. Cada partido y todas las novedades de la Scaloneta se palpitarán minuto a minuto por la pantalla de El 9 Televida.