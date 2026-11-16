Lejos de los recogidos rígidos y las producciones excesivas, la actriz británica Florence Pugh, deslumbró en los Governors Awards con una melena extra larga, suelta y texturizada. El paso a paso para lograr este estilo en casa.
Durante años, el manual no escrito de las celebraciones de fin de año dictaba que, a mayor formalidad del vestuario, más estructurado debía ser el peinado. Sin embargo, las alfombras rojas contemporáneas demuestran exactamente lo contrario: la verdadera sofisticación actual reside en la frescura y en esa apariencia de elegancia sin esfuerzo (effortless chic). Así lo confirmó Florence Pugh durante su paso por la 17ª edición de los Governors Awards en Los Ángeles, donde presentó la fórmula de belleza definitiva para replicar en Navidad y Año Nuevo.
Para la gala, la intérprete eligió un diseño romántico confeccionado a medida por Valentino en tono rosa empolvado, compuesto por un corsé minuciosamente bordado y una falda fluida con volados. Pero en lugar de completar el atuendo con un moño clásico o un semirrecogido tirante, Pugh optó por romper la solemnidad mediante un beauty look descontracturado que modernizó toda su silueta.
Ondas rotas y movimiento natural: el adiós a la rigidez
El eje central de su propuesta estética fue una melena extra larga, llevada completamente suelta y trabajada con ondas amplias, irregulares y ricas en textura. Lejos de los bucles marcados y simétricos de antaño, este estilo evoca el espíritu relajado de las clásicas beach waves veraniegas, pero elevadas a un nivel de sofisticación digno de una noche de gala.
Este contraste entre la delicadeza artesanal de un vestido de alta costura y la soltura orgánica del cabello es precisamente lo que vuelve al estilismo tan magnético y adaptable a cualquier evento festivo de diciembre.
Guía práctica: cómo recrear el peinado paso a paso en casa
La gran ventaja de esta tendencia es que no exige habilidades profesionales ni horas frente al espejo; por el contrario, la imperfección controlada es su mayor aliada:
-Preparación con cuerpo: Comenzá aplicando un protector térmico sobre el cabello húmedo y secalo con difusor o moviéndolo con las manos, evitando estirarlo con cepillo para conservar su volumen natural.
-Moldeado alternado: Con una buclera de barril ancho o una planchita, trabajá mechones gruesos desde la altura de los pómulos hacia abajo, dejando la raíz completamente relajada. El secreto consiste en girar cada mecha en direcciones opuestas (una hacia el rostro y la siguiente hacia afuera) para evitar que se unan en un solo rizo uniforme.
-El toque final con los dedos: Esperá a que el cabello se enfríe por completo antes de tocarlo. Luego, abrí las ondas suavemente utilizando únicamente las yemas de los dedos —nunca un cepillo— y rociá un spray texturizante o laca de fijación flexible para asegurar movimiento duradero sin acartonar.
Piel jugosa y tonos suaves: el equilibrio perfecto en el maquillaje
Para acompañar una melena con tanta presencia visual sin recargar el rostro, el maquillaje de Florence Pugh siguió la misma filosofía minimalista y fresca. La clave estuvo en preparar una piel luminosa y saludable, utilizando bases livianas de cobertura modulable que dejan respirar la textura real del cutis.
En sintonía con la paleta empolvada del vestuario, los párpados, las mejillas y los labios se mantuvieron en una gama nude cálida y satinada, aportando luz estratégica en los puntos altos del rostro. Una propuesta integral que demuestra que, en estas fiestas, brillar con naturalidad es la tendencia más poderosa.