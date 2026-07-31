¿Olvidó a Bahar?: la osada propuesta de una nueva mujer que dejó a Evren sin palabras

Tras el desolador reencuentro que distanció a los protagonistas, una carismática y audaz chef irrumpe en la vida del cirujano con una propuesta imposible de rechazar. ¿Logrará sanar el corazón roto del médico? Mirá lo que se viene en El 9 Televida.

La tensión dramática no da tregua en la pantalla de El 9 Televida durante las noches de Mendoza. Luego del cruel distanciamiento vivido en la emisión de anoche entre los protagonistas de Bahar, la trama de la exitosa novela turca da un vuelco decisivo este viernes 31 de julio. La llegada de Naz, la carismática chef e hija de uno de los pacientes del hospital, irrumpe con fuerza en la rutina del cirujano Evren, quien decide dejar atrás la indiferencia de su pasado y dar un paso adelante al aceptar una atrevida invitación a cenar.

El desencadenante ocurrió al ingresar al despacho médico, donde Evren se encontró con una grata e inesperada sorpresa: un delicioso plato enviado por la propia Naz junto a una nota desafiante que lo retaba a hacer las paces tras sus recientes cruces. Lejos de molestarse por el atrevimiento, el cirujano decidió seguirle el juego a la joven y entabló una llamada telefónica para saldar cuentas.

Aprovechando el momento para celebrar la reconciliación, Naz tomó la iniciativa con total soltura y le propuso una cita directa: “Esta noche lo invito a cenar para celebrar que nos hemos reconciliado”. Encantado por la frescura y la audacia de la joven, el doctor aceptó la propuesta sin dudarlo un segundo, abriendo la puerta a una nueva etapa sentimental.

Inteligente, divertida y sin miedo a hacerle frente, Naz representa todo lo opuesto al sufrimiento que el médico atravesó tras el beso soñado y la posterior distancia con la protagonista. Este viernes, los seguidores de El 9 Televida descubrirán si esta velada será el remedio definitivo para curar el corazón partido de Evren o si el recuerdo de Bahar volverá a interponerse en su camino.