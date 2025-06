En la era actual, el ojo seco en la era digital donde las pantallas de celulares, tablets y computadoras dominan gran parte de nuestras vidas, se da una afección ocular en este sentido, más que importante.

“La comodidad de tener el mundo al alcance de la mano ha traído consigo un costo para nuestra salud visual, manifestado en ojos irritados, cansados y con la molesta sensación de ‘arena'”, explica el oftalmólogo Rafael López. Y es que el ojo seco ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas, o cuando las lágrimas que producen no tienen la calidad adecuada para lubricar la superficie ocular de forma eficiente. Nuestras lágrimas son esenciales, no solo para mantener el ojo húmedo, sino también para protegerlo de infecciones y mantener una visión clara. La creciente dependencia de las pantallas está alterando el delicado equilibrio de la salud ocular.

¿Qué causa el ojo seco?

“La principal causa del ojo seco inducido por el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos es la reducción significativa de la frecuencia del parpadeo. Normalmente, parpadeamos entre 15 y 20 veces por minuto. Cada parpadeo distribuye una nueva capa de lágrimas sobre la superficie del ojo, manteniéndolo hidratado y eliminando partículas. Sin embargo, al concentrarnos en una pantalla, esta frecuencia puede reducirse hasta un 50% o más, llegando a tan solo 5 a 7 parpadeos por minuto”, detalló el profesional.

Además de la reducción del parpadeo, otros factores contribuyen al problema:

Exposición a la luz azul: La luz azul emitida por las pantallas puede contribuir a la fatiga visual y alterar la calidad de la película lagrimal.

Posición de la pantalla: Mirar hacia abajo al celular o tablet puede exponer una mayor superficie ocular al aire, acelerando la evaporación de las lágrimas.

Ambientes secos: La combinación del uso de pantallas con ambientes con aire acondicionado, calefacción o poca humedad agrava la evaporación de las lágrimas.

Forzar la vista: Un brillo de pantalla inadecuado, un tamaño de fuente pequeño o un contraste pobre pueden obligar a los ojos a esforzarse más, lo que también reduce el parpadeo.

Consecuencias y síntomas

Las consecuencias del ojo seco van más allá de una simple molestia y pueden impactar significativamente la calidad de vida. Los síntomas más comunes incluyen:

Sensación de sequedad o “arena” en los ojos: Es el síntoma más característico, como si tuvieras un cuerpo extraño en el ojo.

Es el síntoma más característico, como si tuvieras un cuerpo extraño en el ojo. Ardor o escozor: Una sensación de quemazón o irritación.

Una sensación de quemazón o irritación. Enrojecimiento: Los ojos se ven irritados y rojizos.

Los ojos se ven irritados y rojizos. Visión borrosa intermitente: La visión puede volverse borrosa y aclararse al parpadear.

La visión puede volverse borrosa y aclararse al parpadear. Sensibilidad a la luz (fotofobia): Molestia ante la luz brillante.

Molestia ante la luz brillante. Lagrimeo excesivo: Paradójicamente, a veces los ojos secos pueden lagrimear en exceso como una respuesta refleja a la irritación, pero estas lágrimas no son de buena calidad y no lubrican adecuadamente.

Paradójicamente, a veces los ojos secos pueden lagrimear en exceso como una respuesta refleja a la irritación, pero estas lágrimas no son de buena calidad y no lubrican adecuadamente. Fatiga ocular: Los ojos se sienten cansados después de períodos cortos de lectura o uso de pantalla.

Los ojos se sienten cansados después de períodos cortos de lectura o uso de pantalla. Dificultad para usar lentes de contacto: Pueden sentirse incómodos o secos.

A largo plazo, el ojo seco crónico puede llevar a daños en la superficie ocular, como abrasiones corneales o úlceras, si no se trata adecuadamente, lo que podría afectar la visión de forma permanente en casos muy severos.

Tips para cuidar tus ojos

Afortunadamente, el síndrome del ojo seco inducido por pantallas es, en gran medida, prevenible y manejable con hábitos conscientes. Algunos de los tips que detalló el profesional:

-La regla 20-20-20: Cada 20 minutos de uso de pantalla, mira un objeto a 20 pies (aproximadamente 6 metros) de distancia durante 20 segundos. Esto permite que tus ojos descansen y vuelvan a enfocar.

-Parpadea consciente: Haz un esfuerzo consciente por parpadear completa y frecuentemente mientras usas tu celular. Intenta cerrar los ojos completamente con cada parpadeo.

Ajustá la Pantalla:

Brillo: Ajustá el brillo de la pantalla para que sea similar al de tu entorno. Evita que sea demasiado brillante o demasiado oscuro.

Ajustá el brillo de la pantalla para que sea similar al de tu entorno. Evita que sea demasiado brillante o demasiado oscuro. Contraste y tamaño de fuente: Usá un contraste alto y un tamaño de fuente que te resulte cómodo para evitar forzar la vista.

Usá un contraste alto y un tamaño de fuente que te resulte cómodo para evitar forzar la vista. Distancia: Mantené el celular a una distancia cómoda de tus ojos (unos 30-40 cm).

Mantené el celular a una distancia cómoda de tus ojos (unos 30-40 cm). Usá lubricantes oculares (Lágrimas artificiales): Si tus ojos se sienten secos, las lágrimas artificiales sin conservantes pueden proporcionar alivio inmediato. Consulta a un profesional de la salud ocular para que te recomiende el tipo adecuado para ti.

Si tus ojos se sienten secos, las lágrimas artificiales sin conservantes pueden proporcionar alivio inmediato. Consulta a un profesional de la salud ocular para que te recomiende el tipo adecuado para ti. Hidratá tu entorno: Si pasás mucho tiempo en ambientes secos (con aire acondicionado o calefacción), considera usar un humidificador para aumentar la humedad del aire.

Si pasás mucho tiempo en ambientes secos (con aire acondicionado o calefacción), considera usar un para aumentar la humedad del aire. Pausas regulares: Cada hora, levantate y estira, dale un descanso más prolongado a tus ojos.

Cada hora, levantate y estira, dale un descanso más prolongado a tus ojos. Dieta e hidratación: Bebé suficiente agua a lo largo del día y considera una dieta rica en ácidos grasos Omega-3 (presentes en pescados grasos, semillas de lino, chía), que contribuyen a la calidad de la lágrima.

Bebé suficiente agua a lo largo del día y considera una dieta rica en ácidos grasos Omega-3 (presentes en pescados grasos, semillas de lino, chía), que contribuyen a la calidad de la lágrima. Consultá a un especialista: Si los síntomas persisten o son severos, visitá a un oftalmólogo. Podrá diagnosticar la causa exacta del ojo seco y recomendar tratamientos específicos.

El uso del celular es inevitable en nuestra sociedad, pero no tiene por qué comprometer la salud de nuestros ojos. Con conciencia y la implementación de estos simples hábitos, podemos mitigar los efectos negativos de la pantalla y mantener nuestra mirada saludable y confortable en la era digital.

El profesional dialogó con Cada Día, mirá la nota