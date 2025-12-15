Ojalá tenga té de boldo a mano porque a Hülya la cena le va a caer un poco pesada en Aile, lazos de Pasión

Devin llega a la mesa familiar de los Soykan, algo que a la matriarca, Hülya, no le parece para nada. Mirá lo que esto va a desencadenar en la nueva novela turca de las noches de El 9 Televida, Aile, lazos de Pasión.

“Aile, lazos de pasión” es la nueva apuesta turca de El 9 Televida. Mientras Amor a Cualquier Precio camina sus últimos minutos en pantalla, vamos conociendo a Devin y Aslan y todo lo que estos dos personajes deberán atravesar juntos en el clan de los Soykan, a cargo de la matriarca, Hülya. Esta semana, el desplante de la mujer frente a la mujer que su hijo lleva a la casa será épico, y acá te traemos un adelanto de lo que esto desencadenará.

La llegada de Devin a la mesa bastará para que Hülya lo considere una amenaza. Hülya se siente amenazada y decide emplear su táctica más conocida: mantener cerca a sus amigos y aún más cerca a sus enemigos… Como primer paso, invita a Devin a un evento organizado por la asociación que fundó.

El objetivo de Aslan es liberar a su familia de actividades ilegales. Uno de los pasos más importantes de esta operación es asociarse con el joven empresario Atilla Özyılmaz.

Cihan le ofrece ayuda a Aysel, quien ha sufrido un accidente. Mientras tanto, Hülya se ve obligada a sentarse a la misma mesa que Cihan para terminar la relación entre Aslan y Devin antes de que sea demasiado pronto.

Devin tomará una decisión tras lo que sucede en el evento al que asiste con Hülya. Pero en su primera noche con Aslan todo cambia.

Para conocer más detalles de lo que sucederá en Aile, lazos de pasión no te pierdas los capítulos adelanto que cada noche antes de Yali Çapikini, o como la conocemos en El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio llegan a la pantalla mendocina.