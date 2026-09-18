Oiga, qué dice: “cansadora y muy larga”, así definió Ceferino Reato a Gran Hermano

Apenas horas después de la entrega de los GH Awards y de la consagración de Solange Abraham, Ceferino Reato rompió el libreto e hizo un balance categórico sobre la temporada de Gran Hermano.

Las repercusiones por el final de Gran Hermano: Generación Dorada están lejos de aplacarse en la pantalla de El 9 Televida. Luego de la consagración de Solange Abraham y de la entrega de estatuillas en la gala de los GH Awards, Ceferino Reato sorprendió a todos con una cruda reflexión sobre el desarrollo y la estructura de esta edición especial del reality.

El reconocido analista del debate no ocultó sus reparos ante el formato que reunió a 43 participantes entre figuras públicas y personalidades conocidas, señalando las fallas de ritmo que afectaron al programa a lo largo de sus 205 días de emisión.

“Es difícil producir una casa de famosos”

Lejos de los festejos, Reato fue contundente al definir cómo vivió el transcurso del certamen desde su lugar de panelista: “Esta temporada fue cansadora, muy larga y también muy irregular”, lanzó sin rodeos.

Según su análisis, convocar a participantes con trayectoria mediática previa alteró la esencia psicológica de la competencia:

Inquietudes de celebridades: “Es difícil producir una casa de famosos. Los famosos tienen inquietudes particulares” , fundamentó para diferenciarlos de los concursantes anónimos que buscan el ascenso mediático.

Vuelta a las raíces: “Yo prefiero el formato más tradicional: seres anónimos con reglas bien claras”, enfatizó.

La crítica al Golden Ticket y el triunfo de una “villana”

Uno de los puntos más polémicos de la temporada fue el regreso de Solange Abraham mediante el Golden Ticket luego de haber sido expulsada por la producción. Fiel a su postura estricta, el periodista rechazó los giros de guion que benefician a los jugadores eliminados: “Prefiero que la expulsada no pueda volver. Me parece más atractivo a mí personalmente que una expulsión sea definitiva”, cuestionó.

No obstante, al momento de analizar la votación telefónica que consagró a la tucumana frente a Yisela “Yipio” Pintos con el 51,8% de los votos, Reato destacó la rareza histórica del resultado: “Felicitaciones a las dos. Creo que son muy distintas, pero es interesante lo que viene de la sociedad y lo que premia. Era muy difícil que una villana ganara Gran Hermano; esta vez lo ha ganado y eso quiere decir mucho”, concluyó el analista.