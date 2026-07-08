“¡Nunca hay que dejar de creer!”: El emocionante relato de Pablo Giralt que hizo llorar a los hinchas tras el milagro ante Egipto

La figura de Telefe transmitió el histórico 3-2 de la Selección con el corazón en la mano, sollozos y un exabrupto viral. En medio de la locura, la cámara filtró un festejo descontrolado de Tevez y el Kun Agüero en la cabina vecina, mientras Scaloni se quebraba en vivo.

La agónica y cinematográfica victoria de la Selección Argentina ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones que exceden lo que pasó estrictamente dentro de la cancha en Atlanta. En una tarde donde millones de corazones paralizaron sus latidos ante un partido infartante que comenzó dos goles abajo, las transmisiones televisivas se convirtieron en un fiel reflejo del desahogo nacional. En ese escenario, Pablo Giralt se transformó en la máxima tendencia de las redes sociales tras protagonizar un relato verdaderamente inolvidable.

El periodista y relator de Telefe, dupla icónica de las transmisiones mundialistas junto al comentarista Juan Pablo Varsky, conmovió hasta las lágrimas a la audiencia al narrar las instancias del encuentro con la voz entrecortada y las manos temblorosas, cargadas de la desesperación, los nervios y el temor que contagiaba el juego.

El desahogo por la leyenda y un exabrupto para la historia

El primer gran pico de emotividad de la tarde llegó con el empate transitorio de Lionel Messi, que logró vencer al arquero Mostafa Shobeir, quien hasta el momento venía siendo la gran figura del encuentro. Con el alma en un hilo, el relator gritó con todo cuando el seleccionado se adueñó de la pelota y clavó el empate:

“A ver que le pega Messi al arco. ¡GOOOL! La puta madre, gol. ¡GOOOL! ¡GOOOL ARGENTINO!… Nunca hay que dejar de creer. ¡Vamos Argentina, carajo! 2 a 2, acá está el campeón del mundo. Vamos Argentina de mi vida. Nunca hay que darse por vencido”, exclamó Giralt quebrado por la emoción.

Inmediatamente, se deshizo en elogios para el capitán y héroe de la remontada: “¡Vamos Leo de mi vida! Vamos leyenda, Leo de mi vida, de mi corazón. ¡Vamos Leo viejo, nomás!”. Tras el gol agónico de Enzo Fernández que selló el pase a cuartos, Giralt se transformó por completo y, entre sollozos mezclados con angustia, se permitió lanzar nuevos exabruptos al aire, logrando una conexión única y genuina con el hincha. Figuras del espectáculo como Nico Vázquez salieron a bancarlo en su posteo de Instagram comentando: “Así se grita”.

La imperdible perlita: El festejo filtrado del Kun y Tevez

Más allá de la impactante carga pasional, el video del relato sumó un condimento de color desopilante que causó furor. En medio de los movimientos de cámara dentro del sector de Telefe, el relator mostró sin querer el espacio de ESPN que se ubicaba justo detrás.

En las imágenes viralizadas se pudo apreciar en primer plano el detrás de escena de la señal competidora: los efusivos y fervientes festejos de Carlos Tevez y Sergio “Kun” Agüero, quienes saltaban y celebraban con locura mientras comentaban el partido junto a Sebastián Vignolo, bajo la mirada atenta de Mariano Closs, unos metros más arriba.