Nunca había visto el mar: la emocionante historia de Charo que se volvió viral en Cortá por Lozano

Su hija y su yerno la llevaron de sorpresa a conocer Mar del Plata. Todo el país se emocionó con la historia de esta sanjuanina en el programa de Vero Lozano.

En un móvil del programa Cortá Por Lozano que todas las tardes emite El 9 Televida apareció Rosario, o Charo, como la conocen en San Juan, de donde es oriunda, y con su historia de vida emocionó a todos. “Es la primera vez que conozco el mar”, le dijo a Pía Shaw mientras recorría las playas de Mar del Plata. De inmediato la movilera hizo un alto y hasta la misma Vero Lozano quiso conversar con la mujer que por primera vez en sus 64 años de vida pisaba la playa.

Al presentarse, agregó con orgullo: “Soy de San Juan, de Santa Lucía”, lo que generó una inmediata reacción de emoción en el estudio y entre los televidentes.

La mujer contó que el viaje fue una sorpresa organizada por su hija y su yerno, quienes no le revelaron el destino. “Me dijeron que me llevaban de vacaciones, pero no me dijeron a dónde. Llegamos hasta San Luis, paramos un rato y después seguimos. Yo traje campera porque hacía frío y no sabía a dónde íbamos”, relató con una sonrisa.

Al llegar a destino, la emoción fue inmediata. “Cuando llegué me puse a llorar como una niña. Me metí enseguida al mar”, contó Charo, quien también expresó su felicidad en diálogo con Verónica Lozano: “Primera vez en la playa con mi hija, no sabés lo feliz que estoy”.

Cuando le preguntaron sobre por qué nunca había podido conocer el mar antes, fue sincera y directa: “Nunca se dio. Toda la vida trabajé y ahora que me jubilé recién me puedo dar este gusto”. Además, recordó que el año anterior su hija y su yerno habían viajado solos, mientras ella se quedó en San Juan.

Uno de los momentos más conmovedores se dio cuando relató cómo se enteró del destino final. “Mi nieta me dijo que íbamos a Mar del Plata. Cuando subimos y vi todo el mar, me largué a llorar”, lo que emocionó a todos en el estudio.

El video no tardó en viralizarse de manera inmediata con la ternura y la emoción de Rosario, la sanjuanina de 64 años que conoció el mar.