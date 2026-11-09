“Nunca en la historia hubo un empleado así”: el picante cruce entre Germán Martitegui y Grego Rossello en MasterChef Celebrity

La exigencia no da tregua en la pantalla de El 9 Televida. Durante la esperada “Noche de Beneficios” de MasterChef Celebrity Argentina 2026, los participantes se midieron en el desafío del canasto gigante para elaborar un pionono salado perfecto. En medio de la carrera contra el reloj, Germán Martitegui pasó por la estación de Grego Rossello y protagonizó un picante e irónico cruce.

Las cocinas más famosas del país vivieron otra jornada de máxima presión culinaria y humor en la pantalla de El 9 Televida bajo la atenta mirada del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, junto a la conducción de Wanda Nara.

Un desafío navideño y estético

La velada propuso un reto complejo: abastecerse del “canasto gigante” y preparar en apenas 60 minutos un pionono salado relleno que combinara sabor y elegancia. “Tan sabroso como estético y con una decoración impecable”, remarcó Maru Botana al dar la orden de inicio.

Con la presión de sostener el nivel tras haber subido de manera directa al balcón en la gala previa, Grego Rossello comenzó a planificar su receta. Sin embargo, su idea inicial apuntaba a una versión clásica y sencilla con jamón, emulando el tradicional plato festivo.

La ironía de Martitegui y la reacción del influencer

Al notar la elección del participante, Germán Martitegui no tardó en acercarse a su mesada con un filoso palito respecto a su reciente consagración: “El empleado de la semana. Nunca en la historia de MasterChef hubo un empleado de la semana”, lanzó el chef entre risas e ironía. Fiel a su estilo, el humorista no se achicó y le respondió sin vueltas: “Tengo la única obligación de no ser el peor de la noche”.

Lejos de dejarlo quedar en una preparación simple, el jurado intervino directamente para subirle la vara al plato y rescatarlo de la mediocridad culinaria. Le recomendó incorporar ingredientes de categoría como alcaparras, pepino, anchoa, mayonesa, tomate y palta, dándole una instrucción determinante sobre la proteína principal: “El salmón tiene que quedar como terciopelo”.

La propuesta dejó desconcertado y exigido al máximo al participante, en una noche donde nadie tuvo margen para el error.

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