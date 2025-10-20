Nuevos comienzos empiezan a escribirse en La Traición

El culebrón turco de las siestas comienza a presentar un nuevo escenario en donde las historias de Güzide, Oylum, Ozan, Tolga, Oltan, Yeşim y Tarik se empiezan a re-escribir. Mirá lo que va a pasar en La Traición en El 9 Televida.

El culebrón turco de las siestas que en su país de origen se llamó Aldatmak, y que acá en El 9 Televida, conocés como La Traición, empieza a plantear un nuevo escenario frente a un suceso inesperado que afectará la salud de uno de los personajes secundarios que más peso tiene en este drama. Conocé qué va a pasar desde este martes en tu novela de las siestas.

La grave lesión de Oltan la impacta, y Güzide insta a su hija a hacer lo correcto, aunque sea difícil. Su respuesta a la provocación de Yeşim les recuerda a todos que la calma de la jueza ya no existe.

Se ha abierto una profunda brecha entre Oylum y Tolga. Al darse cuenta de que no puede romper con su prometido voluntariamente y que su relación no puede continuar en paz, la chica toma una decisión sorprendente. Sin embargo, las consecuencias serán dolorosas para ambas partes.

Mientras Ozan obliga a Oylum a elegir entre él y Tolga, también comienza a pasar cada vez más tiempo con Zeliş.

Yeşim se encuentra en una situación muy difícil tras revelarse sus acciones con Nihal. Además, desconoce que otra mentira que dijo en el pasado la pondrá en grave peligro gracias a Güzide.

En el episodio que empieza a escribirse este martes en El 9 Televida, los antiguos escritos de los personajes principales de este drama serán reemplazados por nuevos eventos y comienzos. No te pierdas lo que se viene en La Traición.