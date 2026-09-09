Nuevo parte médico de Mirtha Legrand a los 99 años: la esperada noticia sobre su estado de salud

El Sanatorio Mater Dei emitió un segundo informe médico sobre la salud de la legendaria conductora de La Noche de Mirtha, quien permanece internada a sus 99 años producto de un cuadro respiratorio bronquial. Tras haber ingresado a principios de semana, la institución médica confirmó una evolución favorable y sin complicaciones.

Crece la tranquilidad en torno a la salud de Mirtha Legrand. En las últimas horas, las autoridades del Sanatorio Mater Dei dieron a conocer el segundo parte médico oficial referente a la evolución de la emblemática conductora de 99 años, quien fue hospitalizada tras presentar complicaciones en sus vías respiratorias.

Según las especificaciones del informe institucional, firmado por el Director Médico del establecimiento, el Dr. Enrique Echague, el cuadro bronquial de la Diva de los Almuerzos se encuentra controlado y bajo constante seguimiento profesional.

“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, detalla la comunicación oficial emitida por la clínica de Barrio Norte.

Acompañamiento familiar y próximo informe

La diva continúa en reposo en sala general rodeada por su entorno más cercano. A su vez, las autoridades del centro de salud expresaron su gratitud hacia la audiencia y los medios de comunicación por la preocupación demostrada: “Agradecemos a todos por el respeto y cariño que transmiten”.

Por último, el comunicado aclaró los pasos a seguir respecto a las futuras novedades de su salud: “De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.