Nuevo parte de salud de Thiago Medina: ¿Qué dijeron los médicos?

El ex Gran Hermano continúa internado mientras se evalúa realizarle más operaciones. Acá su último parte médico con las novedades de su salud.

Como ya se hizo rutina desde hace unos días, Daniela Celis, la madre de las hijas de Thiago Medina, es quien brinda los detalles médicos de la evolución del joven que está internado en terapia intensiva desde hace 16 días y con pronóstico reservado. Y así lo hizo este miércoles. Mirá lo que detalló la ex participante de Gran Hermano.

Para la familia del ex Gran Hermano, lo que pasó con él es un “milagro”. Así, Daniela Celis compartió información sobre los avances de su expareja en su cuenta de Instagram: “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”.

Además, notificó:“En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”. Y volvió a pedir: “Por favor, es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana”. Y añadió: “Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente. Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”.

En las últimas horas, Camilota se sinceró y escribió en sus redes: “Hoy quiero abrir mi corazón con todos ustedes”. Y agregó: “Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y que no había salida. Pero hoy, gracias a Dios y a la fuerza de la oración, mi hermano está despierto. ¡Es un milagro!”

Luego agradeció a todos aquellos que colaboraron con la familia, ya sea donando sangre, rezando o incluso enviando mensajes de cariño: “Quiero agradecerles de todo corazón por cada mensaje, cada oración, cada palabra de aliento que me sostuvieron en este momento tan duro. Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba”.

Finalmente, reflexionó sobre lo verdaderamente importante en la vida de cada uno: “Que esto nos sirva para recordar que la vida es frágil, que hay que abrazar y disfrutar a quienes tenemos al lado, y que Dios existe y hace milagros. Gracias por estar”.