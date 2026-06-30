Nueva gala de eliminación en Gran Hermano: ¿Quién abandonó la casa este lunes y cuál es el inesperado cambio en las reglas?

Nerea “Nenu” López se convirtió en la última eliminada del reality tras un mano a mano infartante contra Steffany “Campanita” Pereira. Tras su salida, Santiago del Moro anunció una drástica medida que pondrá en jaque a “las plantas” del juego.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus galas más intensas y determinantes de la temporada. El popular reality show conducido por Santiago del Moro, que en Mendoza se emite en exclusiva por la pantalla de El 9 Televida, despidió este lunes 29 de junio a un nuevo participante por el voto negativo del público. Tras una semana marcada por la fuerte tensión de la convivencia y las polémicas declaraciones de Andrea del Boca, la definición telefónica determinó que Nerea “Nenu” López debía abandonar el juego de manera definitiva tras permanecer 41 días en competencia.

La placa inicial de nominados había comenzado con cinco participantes en la cuerda floja, pero la tensión se fue disipando minuto a minuto. El primer salvado por la audiencia fue Emanuel Di Gioia, quien agradeció emocionado el apoyo de su gente: “Gracias a toda la banda que me hace el aguante”. Minutos más tarde, el conductor anunció que Matías Hanssen y Gisela “Yipio” Pintos (también registrada como Yisela “Yipio” Pintos) lograban asegurar su continuidad con bajísimos porcentajes de votos, dejando el mano a mano final entre Nenu López y Steffany “Campanita” Pereira.

El divertido adiós de Nenu y el reencuentro del afuera

Cerca de las 23:30, Santiago del Moro reveló el veredicto definitivo del público que consagró la eliminación de la bailarina. Lejos de mostrarse angustiada, Nenu López se despidió de sus compañeros entre risas, abrazos y fieles consejos de convivencia con mucha ironía: “¡Los quiero, rómpanla toda! Dejen de pelearse por la comida, que la vida es una sola. Van a dejar de hacer coreografías en la casa. ¡Chau, Big, gracias!”, exclamó antes de cruzar la mítica puerta. Además, la jugadora confesó su felicidad por el inminente reencuentro que protagonizará en el afuera con Franco Zunino.

Con la partida de la joven influencer, la competencia quedó reducida a tan solo 19 jugadores en carrera, un selecto grupo conformado por figuras de la talla de Solange “Sol” Abraham, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Manuel Ibero Durigón, Juani Car, Cinzia Francischiello, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Sebastián Cola, Juan Carlos López, Leandro Nigro, Mariela Prieto (también mencionada como Mariela Pietro) y Alejandra Majluf.

¡Todos a la placa! El nuevo e inesperado cambio de reglas que aterroriza a las “plantas”

Sin darles tiempo para procesar la salida de su compañera, Santiago del Moro pateó el tablero y anunció un sorpresivo cambio en las dinámicas del programa que desató la euforia y los cánticos de los estrategas dentro del living: a partir de este momento, todos los participantes están nominados.

El cronograma de la “Placa Planta”: El conductor detalló que la votación inicial será de carácter positivo hasta el próximo miércoles, jornada en la que se salvarán aquellos participantes que reciban el mayor apoyo del público. Sin embargo, a partir de ese día, la placa restante mutará automáticamente a voto negativo. Esta variante promete sentenciar a muerte a los estrategas más silenciosos y menos votados con el objetivo explícito de eliminar a las denominadas “plantas” del programa en la próxima gala del lunes 6 de julio.