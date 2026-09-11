Novedades: qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

La salud de la máxima diva de la televisión argentina continúa bajo la atenta mirada de todo el país. A varios días de haber sido ingresada por un cuadro respiratorio, el Sanatorio Mater Dei emitió este viernes un nuevo comunicado médico detallando su estado clínico, el tratamiento que realiza y las visitas que recibe en su habitación.

La atención de los medios y del público está puesta de lleno en la salud de Mirtha Legrand. Tras haber suspendido las grabaciones de sus clásicos almuerzos por una afección respiratoria que derivó en su internación a comienzos de la semana, la institución de salud emitió un esperado parte médico firmado por su director, el Dr. Enrique Echagüe.

De acuerdo con la información oficial difundida este viernes 11 de septiembre, la conductora de 99 años transita una recuperación estable y muestra respuestas positivas al tratamiento implementado por los profesionales.

Kinesiología, visitas y buen ánimo

El comunicado institucional llevó tranquilidad a sus seguidores al remarcar que la “Chiqui” evoluciona de manera favorable y que se encuentra activa en su rutina diaria dentro de la clínica: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares, y agradece todas las muestras de cariño”, precisó el informe del Sanatorio Mater Dei.

Desde la entidad agregaron que la diva permanece en una habitación común, acompañada por su círculo íntimo, y que, si el cuadro no presenta variaciones ni complicaciones de último momento, el próximo reporte sobre su alta o evolución se entregará recién el lunes.

Antecedentes y fortaleza

Esta no es la primera vez que la icónica presentadora demuestra su gran fortaleza ante un bache de salud. Tras el antecedente de un cuadro gripal en abril de este año y la colocación exitosa de un marcapasos en 2023, la diva de la televisión vuelve a dar muestras de una notable capacidad de recuperación, manteniendo el optimismo y la buena predisposición que la caracterizan.