“Nos tiroteamos”: la sorpresiva e inesperada confesión sin filtro de Marta Fort sobre Nazareno Casero en pleno MasterChef

Las hornallas de MasterChef Celebrity Argentina no solo arden por las exigencias culinarias del jurado, sino también por las inesperadas y picantes revelaciones de los famosos. Durante una de las galas, Marta Fort sorprendió a todos al blanquear sin filtros que mantuvo un ida y vuelta de coqueteo con Nazareno Casero.

Lo que empezó como un simple préstamo de ingredientes en las estaciones de cocina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana en MasterChef Celebrity Argentina. Mientras Damián Betular recorría el estudio, Nazareno Casero se acercó a la estación de Marta Fort para alcanzarle un poco de tahini y le lanzó una frase con complicidad: “Por el respeto y el cariño que te tengo, te entrego esto, aquí”.

Atónito ante la escena, el chef no tardó en indagar sobre la dinámica entre ambos participantes y le preguntó a la hija de Ricardo Fort por su situación sentimental. Aunque ella confirmó que estaba de novia, soltó la bomba sin anestesia: “Sí, igual tiroteamos un poco”.

El revuelo en el estudio y la intervención de Wanda Nara

Ante la repregunta de Betular y los dichos de Marta sobre el “back and forth” de mensajes, el jurado prefirió dar un paso al costado. Sin embargo, la conducción no iba a dejar pasar semejante perlita.

Minutos más tarde, Wanda Nara se plantó frente a la estación de la joven para exigir precisiones sobre la palabra “tiroteo”.

La confesión de Marta: “Uy, ¿para qué destapé la olla? Nada, boludear, hacernos los divos” , reconoció entre risas, para luego admitir que otras conocidas le habían advertido sobre las tácticas de seducción del actor.

El bombazo de Wanda: Lejos de mantener la postura neutral, la conductora mandó al frente a su propio compañero de ciclo: “Me encantan las mujeres unidas, porque a mí también me tiroteó. De hecho, me regaló una flor en el último capítulo” .

La palabra de Rocío Robles: La charla escaló cuando la participante se sumó para acotar que al actor “le gustan las rubias porque salió con una amiga mía”, a lo que Wanda retrucó con humor: “Ay, te está saltando por todos lados, mejor no pregunté por allá atrás”.

La defensa de Nazareno Casero y el consejo de Wanda

Con las orejas ardiendo por las repercusiones, Nazareno intentó defenderse entre risas mientras continuaba cortando sus vegetales. El actor argumentó que el vínculo no prosperó por una cuestión generacional y geográfica: “Por una cuestión etaria. Ella es más joven y yo un poco más anciano. Eso y que también se fue de viaje y consiguió otro muchacho”. Además, reconoció con picardía que le gustan tanto las rubias como las morochas.

Por su parte, Marta aseguró que guarda celosamente todos los chats del actor y que no los piensa borrar. Al escucharla, Wanda Nara cerró el divertido momento con un consejo de experta que hizo estallar al estudio: “Guardá siempre todos los screenshots que algún día capaz los necesitás”.

Seguí todas las galas, los romances ocultos y el minuto a minuto de lo que pasa en las cocinas más famosas del país en la pantalla de El 9 Televida.