“Nos persiguen y nos quieren quitar la libertad”: el desgarrador y conmovedor testimonio de Flor de la V en A la Barbarossa tras el brutal ataque transfóbico en Palermo

El aberrante y violento ataque perpetrado por un grupo de jóvenes contra mujeres trans y trabajadoras sexuales en los Bosques de Palermo continúa generando conmoción en todo el país. Profundamente conmovida y con la voz quebrada, Flor de la V rompió el silencio en A la Barbarossa.

La brutal agresión registrada por los propios atacantes en la zona de los Bosques de Palermo desató una ola de repudio generalizado. En este escenario de extrema tensión, Flor de la V se expresó con absoluto dolor e indignación durante una entrevista en A la Barbarossa, donde analizó las graves consecuencias sociales de la violencia hacia las identidades trans.

“La deshumanización de nuestras identidades”

Visiblemente afectada y atravesada por la crudeza del caso, la conductora no dudó en señalar las raíces políticas y sociales que allanan el camino para este tipo de crímenes de odio: “Esto deja en evidencia la deshumanización que hay de nuestras identidades. Está todo mal. Si le sumás los discursos de odio ejercidos desde lo más alto del poder político, todo eso allana el camino para que estas cosas pasen. ¿Cómo se puede convertir en diversión salir a cazar personas de este colectivo? Es lo más bajo en lo que puede caer un ser humano”, sentenció con firmeza.

Con la voz quebrada al recordar las vivencias y la persecución histórica de su propia trayectoria, Flor reflexionó sobre el peligro de un retroceso social institucionalizado: “Nada cambia y la violencia aumenta. ¿A dónde vamos a parar? Saben todo lo que he atravesado, la persecución. No quiero que volvamos a eso. Tuvimos que pelear por leyes. Nos persiguen, nos quieren quitar lo único que tenemos, que es la libertad de caminar tranquilas por las calles”.

Miedo cotidiano y falta de respuestas

En su testimonio, la conductora expuso el temor constante que paraliza a la comunidad y cuestionó la inacción de la justicia frente a la tecnología disponible: “¿Por qué no están persiguiendo a las personas agresoras? Con la cantidad de cámaras que hay por Palermo. Tengo miedo por mí, mis hijos, por salir a la calle con ellos. Tengo miedo de hablar. Estamos involucionando como sociedad. No hay que permitir que la crueldad sea moneda corriente”. Asimismo, manifestó su solidaridad inmediata al señalar que buscará ponerse en contacto con las víctimas para brindarles su apoyo.

El testimonio de Flor se vio respaldado al aire por el relato de Julieta, una trabajadora sexual de la zona, quien denunció que este tipo de hechos violentos y el uso de menores de edad como pantalla ocurren con alarmante frecuencia, dejando a sus compañeras en un estado de absoluta desprotección.

Acá te dejamos la nota completa para que la puedas escuchar.