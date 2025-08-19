“Nos estamos divorciando”: Nico Vázquez habló luego del descargo de Accardi

Nico Vázquez habló sobre cómo atraviesa estos días luego de la repercusión sobre su separación con Gimena Accardi y sobre todo, cómo vivió la declaración que hizo su ex sobre la infidelidad que cometió.

Luego de que este martes a la mañana Gimena Accardi rompiera el silencio y confirmara que le fue infiel a su pareja, Nico Vázquez salió a hablar con la prensa y contó cómo está viviendo estos días y allí detalló que el divorcio ya está en proceso en la justicia argentina.

Cuando llegaba al teatro para hacer su obra, Rocky, Nico Vázquez se vio asediado por la prensa, y ante esto fue que dijo: “Me da mucha vergüenza, tengo la necesidad de atenderlos, es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar la versión de los hechos. La realidad es lo que dijo ella ante algunas cosas que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde mi lugar, para mi sigue siendo una persona muy importante, y lo va a ser siempre, somos familia. Hoy al mediodía estuve con ella, me fui a nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba porque obviamente fue una mañana muy movida para ella”.

En ese marco, el actor también se refirió al tratamiento mediático que recibe el tema y resaltó la historia de amor que vivió junto a Accardi: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer, sí aclararles que lo que dijo es lo que sucedió, me apena la situación, no solo lo que ella pasó hoy a la mañana si no como están terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda. Fue una historia muy linda, 18 años de muchas cosas, casi todas las conocen pero hay cosas que suceden dentro de cuatro paredes, y obviamente no somos una parejas perfecta como mucha gente pensaba que éramos, nos pasan las mismas cosas, y así y todo las hemos enfrentado y superado con amor”.

Así como Accardi lo expresó en Olga esta mañana, la pareja, aún separada, elige seguir apoyándose, y de esta manera lo expresó Vázquez: “Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella, veníamos peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa cualquier pareja con tantos años, y antas cosas vividas, crecimiento y rodo. Gime tenía 22 años cuando empezamos, yo tenia 29, crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios increíbles, me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, verla partida como la vi hoy y en mi casa no me da ninguna gracia, me pone triste”.

Anticipándose a las posibles preguntas que iba a hacerle la prensa, el actor sostuvo: “No me empiecen a preguntar con quien, fue si tengo fotos, como te enteraste, no tengo ganas de hablar de eso, es un montón lo que estamos haciendo, me da mucha vergüenza de verdad, lejos de hacerme el que no me esta sucediendo algo, estoy muy nervioso, estoy muy triste, me da mucha vergüenza”.