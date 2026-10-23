Noche de terror y disfraces en MasterChef Junior: el escalofriante desafío dulce que pondrá a prueba a los chicos

El suspenso, la creatividad y la diversión aterradora se apoderarán del estudio de MasterChef Junior en una emisión inolvidable. En un programa ambientado con disfraces, magia y escenarios misteriosos, los pequeños cocineros deberán enfrentarse a un complejo desafío dulce: elaborar y decorar galletas de chocolate temáticas de terror.

Las hornallas más famosas del país se preparan para recibir una de las galas más esperadas y coloridas de la temporada. En esta oportunidad, el terror y la magia serán los verdaderos protagonistas de una noche pensada para desafiar al máximo la imaginación y técnica de los pequeños participantes.

Con disfraces tenebrosos y una ambientación de “cocinas maléficas”, los concursantes deberán encarar la preparación de cookies de chocolate decoradas, una prueba en apariencia sencilla pero con un alto nivel de exigencia técnica en repostería y estética temible.

“Estoy muy nerviosa”: entre el pánico y las devoluciones del jurado

A medida que el reloj comience a correr, la presión del desafío se hará sentir en cada una de las estaciones de trabajo. La combinación de ingredientes, el punto exacto de horneado y la decoración detallada llevarán al límite a varios de los chicos.

Nervios en la cocina: El temor a cometer errores y el impacto visual de la temática generarán momentos de dramatismo entre los pequeños. “¡Socorro! Estoy muy nerviosa” , se escuchó decir a una de las participantes al verse desbordada por la complejidad de la prueba.

El filtro de los chefs: La presentación de las galletas terminadas no conformará a todos en la mesa examinadora. Tras probar algunas de las creaciones, los jueces remarcarán fallas estéticas y de sabor: “A mí no me gustaron”, sentenciará el jurado de forma tajante, transformando el momento en una gran oportunidad de aprendizaje técnico para los concursantes.

¿Cuándo y a qué hora ver MasterChef Junior en Mendoza?

Con la calidez y el humor característico de Verónica Lozano en la conducción, el ciclo promete combinar risas, disfraces impactantes y la superación de los chicos frente a las devoluciones más exigentes.

Los mendocinos podrán disfrutar de esta emocionante y escalofriante gala de MasterChef Junior este viernes a las 22:45 horas a través de la señal de El 9 Televida.