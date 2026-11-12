Noche de tensión y delantales grises: todos al frente, quejas de los famosos y un inesperado destino en MasterChef Celebrity

Una nueva y agitada gala en MasterChef Celebrity dejó momentos desopilantes, caras largas y una decisión unánime pero muy difícil por parte del jurado. Tras una noche de platos muy parejos y ricos, la aparición de los temidos delantales grises desató las quejas de los participantes, obligando a todos a dar un paso al frente.

Las cocinas más famosas del país vivieron una jornada vibrante donde las emociones oscilaron entre la celebración y la resignación. Con un nivel general muy parejo y exigente, el jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y la invitada de honor Dolli Irigoyen tuvo la difícil tarea de evaluar los platos de la noche.

El veredicto unánime y el pase general al frente

Tras deliberar, el jurado confirmó que la decisión había sido unánime, aunque advirtió que las diferencias entre los platos fueron mínimas: “Los grises son por muy poco; todos estamos en un nivel parejo”, señalaron, antes de convocar a todos los concursantes al frente del estudio.

La orden de que la totalidad de los participantes diera un paso adelante desató risas y quejas de inmediato. Entre risas, Edith Hermida lanzó un ocurrente comentario al recibir el delantal gris: “Te diría que es como bañarme a la mañana, pero es que no tengo tiempo ni para bañarme a la mañana”, mientras el resto de los famosos intentaba esquivar la zona de riesgo entre bromas y chicanas.

Del balcón a la última chance

A pesar de la exigencia, la noche también tuvo su lado de gloria. Figuras como Elizabeth Vernaci, Luciana Geuna, Mike Amigorena, Lizy Tagliani y Grego Rossello —quien casi queda relegado tras un divertido olvido de la conducción que luego se corrigió— lograron convencer al jurado y obtuvieron el ansiado pase al balcón. Para coronar la alegría, se confirmó que Grego se había quedado con el título al mejor plato de la noche, asegurando su lugar para luchar por las codiciadas medallas.

De esta manera, mientras los cinco clasificados celebraron desde las alturas, el resto de los participantes deberá reacomodar sus estrategias y prepararse con todo para afrontar la temida noche de última chance en la pantalla de El 9 Televida.