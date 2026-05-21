Noche de revanchas en Gran Hermano: Yipio, Lola Tomaszeuski, Brian Sarmiento y Andrea del Boca concretaron su esperado reingreso

La noche de este miércoles por la pantalla de El 9 Televida, la gala de repechaje y la entrega de los codiciados Golden Tickets reconfiguraron por completo el tablero del juego. Cuatro de las figuras más fuertes y divisorias de la actual temporada tuvieron su ansiada revancha y volvieron a cruzar la puerta de entrada, prometiendo hacer estallar la convivencia.

La casa más famosa del país vive su hora más convulsionada y los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada todavía no salen de su asombro. La noche de este miércoles por la pantalla de El 9 Televida, la gala de repechaje y la entrega de los codiciados Golden Tickets reconfiguraron por completo el tablero del juego. Cuatro de las figuras más fuertes y divisorias de la actual temporada tuvieron su ansiada revancha y volvieron a cruzar la puerta de entrada, prometiendo hacer estallar la convivencia.

La velada, conducida por Santiago del Moro, comenzó destapando la decisión del soberano a través del voto telefónico del público. Tras ir descartando tandas de exparticipantes que no alcanzaron los números necesarios —como Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Kennys Palacios—, los porcentajes finales consagraron a las dos grandes elegidas de la gente.

Con el 35,6% de los votos, la humorista uruguaya Yisela “Yipio” Pintos concretó su regreso triunfal al reality, luego de haber tenido que abandonar el certamen en la primera mitad por complicaciones en la salud de su madre. Detrás de ella, con el 30,6%, la tiktoker Lola Tomaszeuski se quedó con el segundo cupo del repechaje directo.

“¡Llegó el turro otra vez!”: Brian Sarmiento metió fiesta y cumbia en su regreso

Inmediatamente después del veredicto del público, llegó el momento de los pases dorados de la producción. El primer Golden Ticket de la noche cayó en manos de uno de los personajes más carismáticos y polémicos de la edición: Brian Sarmiento.

Al escuchar su nombre, el exfutbolista saltó de su asiento como si estuviera festejando un gol decisivo en el último minuto. Ignorando por un momento las apuradas de Santiago del Moro para que buscara sus valijas, el mediático se puso a bailar eufórico en medio del estudio al ritmo de la cumbia “Quiero una mamasita”. Tras despedirse afectuosamente de Danelik Galazan, el exjugador de Newell’s se subió al auto rumbo al aislamiento.

Su entrada a la casa fue fiel a su estilo desparpajado. Intentando imponer misterio, se tapó la cara con su maleta durante unos segundos antes de soltar un grito de guerra que descontracturó la ansiedad de sus compañeros: “¡Llegó el turro otra vez! ¡Dale que esta casa es mía, guacho!”. Si bien fue recibido con sonrisas y un cálido abrazo por parte de Yipio, el regreso de Brian activará viejas facturas pendientes, especialmente con Emanuel Di Gioia, el chapista que había celebrado su eliminación a sus espaldas, tildándola de estratégica.

El regreso estelar de Andrea del Boca y las cuentas pendientes con el “turro”

La frutilla del postre y la gran sorpresa de la noche llegaron en el cierre de la emisión con el segundo pase dorado. Al ritmo de una enérgica canción de Lali Espósito, la mítica actriz Andrea del Boca hizo una entrada de película al estudio, luciendo un impactante vestuario negro y jugando con el misterio al cubrir su rostro con un enorme abanico de plumas antes de cruzar la pasarela definitiva.

A pesar de confesar que todavía no cuenta con el alta médica definitiva tras sus recientes problemas de salud, la diva de las telenovelas decidió arriesgarse y aceptar el desafío de reincorporarse a la competencia.

El regreso en simultáneo de Andrea del Boca y Brian Sarmiento promete dinamitar la paz del living. Cabe recordar que, antes de sus respectivas eliminaciones, ambos protagonizaron uno de los momentos más tensos de la temporada actual durante una cena “romántica” que les otorgó la producción y que terminó de la peor manera, exponiendo una incompatibilidad absoluta que ahora sumará nuevos capítulos de convivencia forzada. Con Yipio, Lola, Brian y Andrea adentro, la casa de El 9 Televida arde más que nunca.