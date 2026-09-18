Noche de pura nostalgia en El 9 Televida: el regreso de Bandana a Popstars tras 25 años que hizo llorar a todos

Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández hicieron una reaparición icónica en el escenario que las vio nacer. En una gala cargada de emoción, lágrimas y recuerdos el grupo sorprendió a las 33 participantes de la nueva edición de Popstars en pleno ensayo.

La nostalgia se apoderó de la pantalla de El 9 Televida. A 25 años de la formación que revolucionó la industria musical en 2001, las integrantes de Bandana regresaron al escenario de Popstars en una noche inolvidable que hizo llorar de emoción a las 33 concursantes que sueñan con seguir sus pasos.

La velada del jueves comenzó con un guiño absoluto al grupo pop: el jurado compuesto por Nicki Nicole y Ángela Torres apareció luciendo icónicas pelucas inspiradas en la portada del disco Noche. Sin embargo, el verdadero pico de emoción llegó cuando, mientras interpretaban en conjunto el clásico “Maldita noche”, las luces bajaron para darle paso a Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández.

“No es IA, está pasando”: la irrupción que conmovió a todos

“¡Bienvenidas, las Bandana! No es IA, está pasando”, anunció eufórico Nico Vázquez ante el grito desatado de las jóvenes participantes, quienes no pudieron contener las lágrimas al ver a sus ídolas de la infancia ingresar en vivo.

Más allá del impacto visual y de cantar juntas hits imperecederos como “Guapa”, “Cómo puede ser” y “Maldita noche”, las cuatro artistas acompañaron los ensayos, brindaron devoluciones personalizadas y les entregaron un regalo cargado de simbolismo: las legendarias bandanas de colores que marcaron a toda una generación.

Consejos de oro, los pies en la tierra y charlas sin filtro

Con la madurez que otorgan 25 años de trayectoria, las cantantes abrieron su corazón y dejaron reflexiones profundas sobre la exigencia de la industria musical y el valor de la autenticidad:

Hermandad y unión: “Disfruten de este momento porque no vuelve nunca más. Esta hermandad que se va a generar entre ustedes la van a llevar toda la vida” , les aconsejó Lissa Vera , quien también remarcó la importancia de mantener la humildad: “A cualquiera que tome este camino, su mundo va a cambiar… manténganse con los pies sobre la tierra” .

Autenticidad y convivencia: Lourdes Fernández destacó que “en la unión está la fuerza y lo más importante es buscar la autenticidad” , mientras que Lissa le aportó realismo al choque de egos, personalizando que es clave “normalizar tener chispazos en la convivencia” .

Romper paradigmas: Por su parte, Virginia Da Cunha recordó que en los años 2000 “teníamos que romper constantemente paradigmas contra los prejuicios al pop”, al tiempo que Valeria Gastaldi celebró el lazo indestructible que las une pese al paso del tiempo.

El encuentro incluyó además un divertido mano a mano con Martín Cirio y el análisis de los jurados, quienes celebraron el alto nivel de las presentaciones colectivas en una gala especial que terminó sin eliminaciones.