Noche de ñoquis, recuerdos y lágrimas en MasterChef Celebrity: entre el guiño a Maradona y la dolorosa eliminación que conmovió a todos

La quinta gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina encendió las cocinas de la pantalla de El 9 Televida con una propuesta culinaria bien de hogar: lograr el plato de ñoquis perfecto. En una noche cargada de sabores, anécdotas maronianas de la mano de Guillermo Cóppola y máxima exigencia técnica, diez participantes se jugaron su continuidad en el certamen.

Las cocinas más famosas del país hicieron vibrar la pantalla de El 9 Televida una vez más con una jornada a pura emoción y tradición gastronómica. Con la consigna clara de elaborar “el mejor plato de ñoquis con salsa de su vida”, diez famosos lucieron el delantal negro para defender su permanencia frente al tribunal integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

La velada contó además con la presencia estelar de Guillermo Cóppola, quien aportó color, recuerdos de la mítica receta de Claudia Villafañe y anécdotas de sus años en Italia junto a Diego Armando Maradona.

Cátedra técnica, piropos y sorpresas en las hornallas

Con la caja misteriosa despejada, las versiones variaron desde clásicos de papa hasta elaboraciones con remolacha, batata, sémola y ricota.

La gran figura de la noche fue Sebastián Presta, cuyos ñoquis de papa con pollo y panceta fascinaron a los evaluadores. Damián Betular no ahorró elogios ante la falta de errores: “El ñoqui es como una caricia en la lengua”, mientras Maru Botana catalogó la receta como lo más rico de la gala.

En esa misma línea de excelencia se ubicaron Julieta Nair Calvo, con una versión con boloñesa ponderada por Martitegui como “una nube de ñoqui”, así como China Ansa, Pablo Migliore (elogiado por la audacia de sus ñoquis de remolacha) y Campi, quien conquistó con su propuesta a base de morrón y salsa de hongos. Por su parte, Mike Amigorena, Grego Rossello, Lizy Tagliani y Mala Fama lograron superar la prueba con devoluciones de diversa escala.

La caída de un favorito y una despedida inolvidable

La contracara del desafío la protagonizaron Grego Rossello, Mala Fama y Diego Ramos. El actor presentó unos ñoquis de sémola dorados con soplete, acompañados por crema de champiñones, nueces y queso azul. El detalle técnico le jugó una mala pasada: Martitegui cuestionó el uso del soplete al aclararle que “eso solo se usa para hacer crème brûlée”, al tiempo que Botana advirtió que la salsa se había cortado.

Pese a que el balance general fue positivo, Maru Botana anunció que Ramos se convertía en el quinto eliminado de la competencia. Con la caballerosidad que lo caracteriza, el actor se despidió entre lágrimas y abrazos: “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”.

Ante la conmoción general del estudio y el impacto de los presentes, Wanda Nara cerró la emisión con una frase que resumió el espíritu de la noche: “Algún día esta competencia termina, pero esta amistad que están haciendo les va a durar para toda la vida”.

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