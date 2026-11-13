Noche de máxima precisión: Osvaldo Gross llegó a MasterChef Celebrity con un complejo desafío de pastelería

Las cocinas de MasterChef Celebrity se transformaron en un verdadero laboratorio de alta pastelería. En la noche de este jueves 12 de noviembre, los participantes recibieron la visita estelar de Osvaldo Gross, quien se sumó al jurado para proponer una prueba donde el margen de error fue prácticamente nulo. Tras levantar las temidas cajas misteriosas y encontrar instrumental de laboratorio, los famosos debieron replicar a escala una exquisita marquise de chocolate y naranjas.

La exigencia en MasterChef Celebrity subió un nuevo escalón en una gala marcada por la técnica, la exactitud y el talento dulce. Apenas ingresaron al estudio, los participantes notaron un detalle que encendió las alarmas: el jurado —integrado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui— lucía delantales blancos, anticipando una jornada fuera de lo común frente a las cajas misteriosas.

Cajas misteriosas, laboratorio y una visita de lujo

Antes de descubrir qué ocultaban las estaciones, Maru Botana lanzó una palabra clave como pista —“precisión”—, mientras que Germán Martitegui advirtió que necesitarían “mucha paciencia”. Al levantar las cajas, la sorpresa fue total: en lugar de alimentos tradicionales, encontraron tubos de ensayo y elementos de laboratorio con ingredientes de cocina en su interior.

Fue entonces cuando Damián Betular explicó el espíritu del reto: “La pastelería es una especialidad de precisión; la combinación de los ingredientes no es solo una mezcla de sabores, sino una reacción química y física exacta, donde cada elemento cumple un rol fundamental”. Acto seguido, el estudio recibió entre aplausos al maestro pastelero Osvaldo Gross, quien redobló la apuesta con una frase contundente: “Hoy son laboratoristas de pastelería”.

El desafío: replicar una marquise de chocolate y naranjas

Para poner a prueba el rigor técnico de los concursantes, la producción dispuso todos los ingredientes pesados de manera exacta para elaborar una marquise de chocolate y naranjas. El objetivo consistió en replicar la torta original presentada por Gross, aunque en una versión de menor tamaño.

Antes de encender los hornos, los participantes pudieron acercarse a la mesa principal para observar de cerca la estructura, las capas y la terminación de la pieza, e incluso probar una porción para captar cada matiz de sabor y textura antes de comenzar a trabajar.

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