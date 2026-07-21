Noche de llanto, acusaciones y polémica en Gran Hermano: Emanuel fue eliminado por Solange y Laura Ubfal encendió la red

En un mano a mano histórico entre dos “leyendas” de la edición 2011, Emanuel Di Gioia abandonó la casa con el 55,3% de los votos. Se quebró antes de cruzar la puerta con una frase dedicadas a su hija y estalló el escándalo con la producción del reality.

La 22.ª gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada regaló una de las noches más intensas, emotivas y polémicas en lo que va de la temporada. En una placa de alto voltaje que comenzó alivianándose con las salvaciones tempranas de Matías Hanssen (0.2%), Sebastián Cola (0.5%), Yanina Zilli (0.7%) y Yisela “Yipio” Pintos (1.3%), el destino terminó enfrentando a dos viejos conocidos en un cara a cara: Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

Pasada la medianoche en El 9 Televida, Santiago del Moro le puso fin al misterio y anunció la decisión del público: Emanuel debió abandonar la casa tras recibir el 55,3% de los votos negativos, mientras que la modelo tucumana logró la permanencia con el 44,7%.

El conmovedor mensaje del Big y el quebranto de Ema: “Ya gané”

Lejos de salir con reproches o buscando responsabilidades tácticas tras la ruptura del grupo “F4” que alguna vez compartieron, el jugador oriundo de San Martín no pudo contener las lágrimas al momento de decir adiós.

Al intentar dar sus últimas palabras a sus compañeros, el llanto le impidió continuar de manera fluida: “Fue un camino recorrido zarpado, gracias por ser parte de esto”, alcanzó a decir con la voz entrecortada.

Antes de abrir la puerta hacia el afuera, la voz de Gran Hermano irrumpió con un cálido y especial reconocimiento para el participante:

“Ema, será hasta pronto. Como una vez, puede haber dos, y quiero subrayar a ese gran padre que sos. Te deseo lo mejor, de verdad y de corazón”, expresó la voz del programa.

Profundamente movilizado, Emanuel dejó una de las frases más comentadas de la jornada: “Lo mejor lo tengo afuera, está mi hija que es lo mejor que tengo, así que ya gané”.

De aliados incondicionales a enemigos en el juego

La salida de Emanuel cierra un arco dramático particular. Ambos ingresaron a esta edición especial como históricos exjugadores de GH 2011 y formaron una alianza inicial indestructible junto a Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello.

Sin embargo, el viaje de intercambio de Solange a La Casa de los Famosos quebró el vínculo. Los complots a sus espaldas, la exigencia de perfiles más agresivos y las diferencias en el trato dinamitaron la relación, llevándolos a un duelo que se definió de manera implacable en el teléfono.

Escándalo en las redes: Laura Ubfal reposteó una denuncia de “acomodo” contra la producción

Mientras se definía la gala, las redes sociales estallaron por la actitud de una de las figuras del debate del reality. Laura Ubfal volvió a marcar una fuerte postura en contra de Solange Abraham y reposteó en X (Twitter) un fulminante mensaje que no solo apuntaba contra la participante, sino también contra la propia producción del programa de Telefe.

“La producción de Gran Hermano se la pasó inflando a una participante que no sabe ni manejar la información privilegiada que le pasan y termina exponiendo el acomodo. Si no hay expulsión para Sol, que al menos la sancionen mandándola a placa directamente”, decía el tuit compartido por la periodista.

El gesto de Ubfal no pasó desapercibido para el “fandom” de Solange ni para los seguidores del programa, quienes acusaron a la analista de atizar teorías de fraude e imparcialidad contra una jugadora del ciclo del que ella misma forma parte.

Seguí todo el análisis del debate, la repercusión de la salida de Emanuel y lo que dejó la gala de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida.