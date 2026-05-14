Noche de “limpieza” en Gran Hermano: dos eliminadas por ser las “más planta”

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una jornada de máxima tensión por la pantalla de El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una jornada de máxima tensión por la pantalla de El 9 Televida. En una gala de doble eliminación marcada por el voto negativo, el público decidió castigar a quienes consideró con menor participación en el juego. Como resultado, Grecia Colmenares y Lolo Poggio debieron abandonar la competencia, dejando a los participantes restantes en estado de shock.

La dinámica de la “Placa Planta” no dio tregua: tras la salida de Daniela de Lucía el pasado lunes, los 15 integrantes habían quedado automáticamente nominados. Durante la noche del miércoles, se definió el destino de los seis finalistas de la placa, resultando en una contundente decisión de la audiencia que apuntó directamente contra el perfil de las “hermanitas”.

El camino de las salvaciones

Antes de conocerse a las expulsadas, el alivio llegó para cuatro participantes. El primero en ser salvado por el público fue Eduardo Carrera, quien obtuvo apenas el 9,6% de los votos negativos. Minutos más tarde, la tiktoker Titi Tcherkaski bajó de la placa con el 13,2%, seguida por Juan “Juanicar” Caruso, quien aseguró su permanencia con el 16,1%.

La recta final quedó definida en un duelo de tres, donde la expectativa se centró en quién lograría el último cupo de salvación frente a la inminente salida doble.

Un adiós pintoresco y un mano a mano letal

La primera en ser anunciada para dejar la casa fue la actriz venezolana Grecia Colmenares. Con un 35,5% de los votos en su contra, Grecia se despidió con su habitual buen humor, protagonizando una salida curiosa al pedir que el “hombre planta” la cargara en brazos hasta la puerta roja.

El suspenso se mantuvo hasta el último segundo en el enfrentamiento entre Franco Zunino y Lolo Poggio. Finalmente, Zunino consiguió la última salvación con el 22,3%, mientras que la hermana de Julieta Poggio se convirtió en la eliminada con el porcentaje más alto de la noche: un 42,2%. Con este resultado, se confirma una tendencia en las últimas galas, donde las mujeres han sido las principales destinatarias de los votos del público.

El nuevo mapa de la casa

Con estas dos salidas, la competencia queda reducida a 13 participantes (cinco hombres y ocho mujeres). La “limpieza” de jugadores inactivos parece haber cumplido su objetivo, pero la calma durará poco: Santiago del Moro ya anticipó que este domingo se abrirá el repechaje, prometiendo el reingreso de exjugadores y nuevas caras que sacudirán nuevamente la convivencia en Mendoza.