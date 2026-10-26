Noche de gloria y emoción en MasterChef Celebrity: quiénes se quedaron con las medallas post plato paraguayos

La cocina internacional volvió a encender las hornallas y a desafiar a las celebridades en una exigente gala de beneficios. Con la gastronomía paraguaya como protagonista absoluta, el certamen conducido por Wanda Nara vivió una de sus noches más emotivas y unánimes. Tras convencer a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, dos participantes elevaron la vara culinaria. Mirá de quiénes se trata.

La competencia culinaria de El 9 Televida que se vive en MasterChef Celebrity Argentina elevó la vara con un desafío cultural tan tentador como complejo: la elaboración de platos típicos de la cocina paraguaya. Bajo la atenta mirada del jurado de prestigio, los famosos debieron ingeniárselas entre fuegos, caldos y carnes para conquistar los paladares más estrictos de la televisión.

Entre las estaciones más destacadas de la gala sobresalieron las preparaciones de Pablo Migliore, quien sorprendió con un clásico puretón, y los flamantes ganadores de la noche.

El “puretón de copetón” que llevó a Mala Fama a lo más alto

El líder de cumbia Hernán “Mala Fama” Coronel volvió a dar la nota al presentar una versión propia del puretón que bautizó con humor como “puretón de copetón”. A diferencia de otros participantes, el músico logró una carne sumamente jugosa y se ganó los aplausos y elogios de los chefs.

El guiño de Martitegui: “Esto es el plus que hace un Masterchef. En vez de un huevo, dos. ¿Le falta algo? Le ponemos hierbas adentro. Dejar el jugo de cocción. Ese es el espíritu de este programa” , le remarcó el exigente chef.

Emoción hasta las lágrimas: Al escuchar la decisión unánime del jurado que lo consagró con la medalla dorada —dejándolo como el único concursante con dos preseas doradas en su haber—, el artista no pudo contener el llanto: “Cuando escuché que tenía que hacer este plato que no conocía, no me tenía fe. No sabía qué iba a pasar y ahora pasaron unas lágrimas”, reconoció emocionado.

El vorí vorí de Karina Mazzocco y su primera medalla

Por su parte, Karina Mazzocco brilló con la preparación de un tradicional vorí vorí de pollo, destacándose por un caldo sabroso y un dorado perfecto que cautivó a Damián Betular. Tras recibir la devolución positiva, la conductora confesó su anhelo de quedarse con un reconocimiento.

Su deseo se hizo realidad cuando el jurado confirmó de manera unánime que su plato era merecedor de la medalla plateada, marcando su primera premiación oficial en el certamen y completando una noche redonda para la farándula.

Así quedó el medallero actualizado de MasterChef Celebrity

Con estos resultados, la tabla de posiciones de la temporada se mueve al rojo vivo:

Mala Fama: 1 dorada y 1 plateada.

Luciana Geuna: 1 dorada.

Rocío Robles: 1 dorada.

Sebastián Presta: 1 dorada.

Pablo Giralt: 1 plateada.

Edith Hermida: 1 plateada.

Karina Mazzocco: 1 plateada.

Seguí informado sobre todas las instancias del certamen, las recetas, las sorpresas y el minuto a minuto de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.

Acá reviví las devoluciones del jurado de este domingo.