Noche de boxeo y delantales grises en MasterChef Celebrity

La temática de este lunes fue boxeo y si bien no hubo knockouts si hubo delantales grises. Mirá lo que pasó en MasterChef Celebrity, el programa más visto de las noches de El 9 Televida.

Este lunes se vivió una nueva noche de cocina en el programa de El 9 Televida que pone a prueba las habilidades culinarias de algunos famosos. En una semana dedicada a los deportes olímpicos este 15 de diciembre, MasterChef Celebrity se convirtió en un cuadrilátero y a pura soga, guantes y KO, algunos lograron llegar al balcón mientras que otros participantes se quedaron con delantales grises.

La temática fue el boxeo y los participantes debieron preparar un plato libre con los ingredientes que les tocó en la canasta. Pero para ganar las canastas con los ingredientes cada participante debió someterse a la prueba de saltar la soga, como lo hacen los boxeadores cuando entrenan.

Cada canasta ofrecida por el jurado iba de menor a mayor y representó a una categoría de peso del boxeo, yendo desde mosca (la que tenía menos ingredientes) hasta peso pesado (la más completa de todas), pasando por gallo, pluma, ligero, welter, mediano y crucero.

El participante que tuviera más saltos iba a conseguir la caja más completa y así sucesivamente. Hubo una ganadora y varios empates.

Emilia: 107 saltos. 1° Puesto – Peso pesado.

Chino: 100 saltos. 2° Puesto – Crucero.

Ian: 100 saltos. 3° Puesto – Mediano.

Eva: 15 saltos. 4° Puesto – Welter.

Cachete: 8 saltos. 5° Puesto – Ligero.

Susana: 7 saltos. 6° Puesto Pluma.

Reini: 7 saltos. 7° Puesto – Gallo.

Julia: 5 saltos. 8° Puesto – Mosca.

Ian y Chino estaban empatados, y el youtuber eligió dejarse ganar para cederle el segundo puesto al conductor. El joven además declaró sentirse mejor con la canasta de peso mediano que tenía al ver la que le tocó a Leunis.

En el caso de la Reini, primero dejó de saltar por temor a quedarse desnuda y en el segundo desafío perdió ante Susana. “Prefiero que me toquen menos ingredientes”, indicó la influencer.

La prueba continuó con 60 minutos para cocinar un plato libre con los ingredientes que les hayan tocado en la canasta. “Es clave ganar porque esta semana se va a ir poniendo más difícil”, les advirtió Damián Betular a los participantes con respecto a lo que puede haber en los desafíos olímpicos de la noche de beneficios, la última chance y la gala de eliminación.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que mientras estaban cocinando, sonó una campana y los jurados anunciaron que el desafío de boxeo no había terminado. “Atención cocineros… durante los próximos 3 minutos, que es lo que dura un round de box, van a tener que seguir cocinando, pero con los guantes puestos“, anunció Germán Martitegui.

Luego de todas las dificultades, los participantes presentaron sus platos y el jurado deliberó quién subía al balcón y quiénes quedaban con delantal gris de cara a la próxima eliminación.

Los chefs fueron llamando a los concursantes y Donato comenzó comunicándoles a Sofía “La Reini” Gonet y Evangelina Anderson que subían al balcón.

Emilia Attias, que había ganado el primer desafío de la noche y obtuvo la canasta con más ingredientes, también subió al balcón, mientras que Julia Calvo y Leandro “Chino” Leunis recibieron el delantal gris.

Agustín “Cachete” Sierra se salvó con lo justo y subió al balcón, y los otros participantes que recibieron los delantales grises fueron Susana Roccasalvo e Ian Lucas.