No Zehra, nooooo: la hija de Halit le entrega dinero a Mert ¿la estafará?. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida

La hija mayor de Halit sale de una y se mete en otra. ¿Será que como a Yildiz, Mert también la estafe a ella? Mirá lo que se viene en la novela de las siestas de Canal 9 Televida, ‘Yasak Elma’.

Zehra, la hija mayor de Halit en la novela más vista de Canal 9 Televida, ‘Pasión Prohibida’, no da pie con bola. La pobre Zehra es sinónimo de problemas para el empresario. Esta vez no se trata de ella en sí, sino de que existe una alta posibilidad de que la estafen y con una suma considerable de dinero. Para saber qué pasará, seguí leyendo esta nota y no te pierdas los próximo episodios de la serie que salió de Turquía en 2018 con el nombre de ‘Yasak Elma’ y sigue conquistando pantallas por el mundo.

Zehra continúa viviendo con el miedo de volver a perder todo su dinero y quedarse en la ruina, por eso mismo, piensa que es buena idea invertirlo para que su fortuna aumente y tener un colchón más grande. Le comenta esto a Mert y él le ha dicho que puede ayudarla sin problema, aunque le ha pedido discreción. Después de pensárselo fríamente, la hija mayor de Halit ha decidido confiar en él y le comunica que le transferirá todo su dinero.

“Ganarás algo con él. Seguro”, le recalca Mert para ganarse todavía más su confianza. Además, le pide que le entregue el dinero en mano y le asegura que no se arrepentirá de haber recurrido a él en esta situación.

Lo que Zehra en realidad no sabe es que Mert es un ladrón profesional y su único objetivo es llevarse todo el dinero que se le cruce por delante. ¿Se atreverá el socio de Kerim a vaciarle la cuenta a la hija mayor de Halit?

