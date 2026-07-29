“No tiene que ver con desamor”: el desgarrador comunicado con el que La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra

A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó un extenso mensaje conjunto para poner fin a las especulaciones. Aclaró que la decisión se tomó desde el cariño, destacó el amor del músico por sus hijas y pidió “piedad mediática” para transitar el duelo.

Lo que comenzó como una ola de rumores e indirectas cruzadas en redes sociales tuvo este miércoles su confirmación definitiva y en primera persona. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, La Joaqui rompió el silencio y emitió un emotivo comunicado para hacer pública su separación de Facundo “Luck Ra” Almendra.

Con la intención de cortar de raíz las versiones malintencionadas sobre los motivos del distanciamiento, la referente del RKT aclaró de entrada el marco en el que tomaron la decisión: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”.

Etapas distintas, el amor por sus hijas y cero desamor

Lejos de los escándalos o terceros en discordia, la artista enfatizó que el noviazgo concluyó en los mejores términos y con un profundo respeto mutuo: “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él”, remarcó la cantante, despejando cualquier duda sobre la dinámica familiar que construyeron durante su tiempo juntos.

En esa misma línea, la artista explicó que el trasfondo de la ruptura responde a momentos personales que van por caminos separados: “Son más bien deseos de un futuro y etapas distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor con el que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa.

El pedido a los medios: “Les pedimos piedad mediática”

Para cerrar la carta abierta, La Joaqui apeló a la empatía del público y de la prensa de espectáculos para atravesar este momento sin sobreexposición: “Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”.

“Está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”, concluyó.

De esta manera, una de las parejas más queridas de la escena musical argentina le pone un punto final definitivo a su historia, apostando al cuidado mutuo y a la intimidad en medio del dolor.