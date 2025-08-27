“No te cases, Ferit”: Arde todo, sobre todo Diyar, en Amor a Cualquier Precio con el pedido de Seyran

Diyar aceptó casarse con Ferit con la condición de que no vea nunca más a Seyran. ¿Será capaz el menor de los Korhan de cumplir con esto o será esto lo que desenmascare sus verdaderos sentimientos? Mirá lo que se viene en Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.

Ni Seyran ni Ferit tuvieron la valentía de decirse a la cara lo que verdaderamente sienten, aún, el uno por el otro. Así, en un intento de seguir fingiendo demencia, Ferit le pide matrimonio a Diyar y ella acepta pero con la condición de que él no vea nunca más a su exesposa, algo un poco difícil porque, además del amor que siente, ahora trabajan juntos. ¿Qué pasará en Amor a Cualquier Precio? Acá te lo contamos, pero sin espoilearte nada de lo que se viene en El 9 Televida.

No podemos soslayar que la suegra de Seyran, la madre de Sinan, ahora le juega a favor a #SeyFer. La mujer intenta que su hijo y su nuera se separen, por eso armó el plan de regalarles una noche de bodas en el hotel de los abuelos de Diyar. Y es justamente en esa escena de confusión en donde Ferit termina pidiéndole a Diyar que sea su esposa, mientras ellos terminan planeando su casamiento, Seyran y Sinan pasan un momento lleno de tensión y violencia que vuelve a levantar las red flags de la diseñadora de joyas.

Lo que se verá en el episodio de este miércoles en El 9 Televida empieza a allanar el camino para que esa verdad contenida aflore. Seyran va al taller con la excusa de que no puede ver bien los detalles de un dibujo que Ferit le manda. El personaje al que Mert Ramazan Demir le puso el cuerpo, y el alma, durante el rodaje de Yalı Çapkını, lee entre líneas lo que Seyran usa como excusa y esta vez va directo y la enfrenta. Mirándolo a los ojos, esta vez, le dice “no te cases Ferit”.

Lo que ninguno de los dos sabe es que, alguien más será testigo de esas palabras desatando un huracán, que un poco más adelante, arrasará y dejará expuesta la verdad de este amor que Ferit y Seyran sienten pero no saben cómo manejar, ni siquiera ellos mismos.

No te damos más detalles, simplemente te invitamos a que seas testigo de una de las historias de amor más grandes que desde Turquía arrasa con todos los corazones que toca a través de la pantalla, y la de Canal 9 Televida no es la excepción.