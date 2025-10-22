No quisiera ser Yeşim en La Traición: se le viene la noche a la mujer de Tarık

Tanto secreto, tantas mentiras y tanto deseo siniestro encapsulado en un sólo personaje. Pero las cosas le empiezan a salir no tan bien y se resquebraja el papel que contiene la verdad. Ayyy la que se le viene a Yeşim en La Traición en El 9 Televida.

Yeşim está con Tarık porque son tal para cual. Los dos muy malvados, avaros, ambiciosos y mentirosos; qué lindas cualidades las de estos 2 personajes de La Traición. Pero como en todas las historias que El 9 Televida pone al aire, al final, o a veces más temprano, la verdad asoma y así le empieza a suceder a la madre de Oÿkü. Mirá lo que se viene.

Como Tarık nunca le creyó a la mujer que apareció con la niña que fuera realmente su hija, mandó a hacer un ADN. Así que ahora va a la cárcel a verla con el resultado del test para desenmascararla y demostrar que no es su hija.

Cabe recordar que fue la propia Yeşim la que incentivó a la mujer a hacer eso para así sacarle plata a Tarık, y lo consiguió. Así que ahora la mujer le contará toda la verdad al abogado. Acto seguido,Tarıkle reclama a Yeşim en la casa en un momento en donde estaba el hermano de Güzide en el laboratorio; si bien él huye escucha toda la pelea.

Güzide ve cómo su hermano va y viene sin saber a dónde y él le miente diciendo que está yendo a otra empresa científica.

Mientras tanto, Oylum se siente muy triste por la ruptura y Behram la saca de la casa y aprovecha para tratar de enamorarla.

