Santiago Maratea sorprendió al anunciar en un video de despedida que eliminará su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 3,4 millones de seguidores, para enfocarse en el desarrollo de una fundación enfocada en salud infantil. El creador de contenido aclaró que no se trata de una estrategia de marketing y agradeció por más de una década en la plataforma.

Santiago Maratea comunicó una decisión rotunda en su carrera digital al anunciar que cerrará de forma definitiva su histórica cuenta de Instagram —construida durante más de diez años y con más de 3,4 millones de seguidores— para dar un giro hacia proyectos solidarios.

“No quiero ser más influencer”: los motivos de la despedida

En un video publicado como cierre de ese ciclo, Maratea fue directo sobre el cambio que resolvió encarar: “Bueno gente, como algunos ya se enteraron, voy a cerrar mi cuenta de Instagram y este es entonces mi último video. Hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer. No quiero vender más pistacho”.

Al repasar su recorrido desde hace más de una década, señaló que comenzó cuando todavía no existía el término influencer y que su crecimiento a la adultez ocurrió frente a la comunidad virtual, entre aciertos, cambios, contradicciones, campañas y momentos buenos y malos.

Para evitar especulaciones, remarcó que no suspenderá el perfil ni lo usará como acción promocional: “No es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing de nada. Simplemente voy a eliminar mi cuenta. No la cierro ni porque me voy a ir a vivir al bosque, ni porque me cancelé las redes, ni porque estoy enojado con Instagram. De hecho, todo lo contrario: yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida”.

También aclaró que no reniega de su trabajo publicitario previo, aunque ya no desea destinar sus recursos a promocionar productos comerciales, y sostuvo que el ecosistema digital cambió profundamente desde sus inicios hasta hoy.

Su nueva etapa con una fundación de salud infantil

Tras cerrar esa etapa, Maratea explicó que enfocará su energía en una fundación dedicada principalmente a la salud infantil: “Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación que se encargará principalmente de lo que es salud infantil”.

Según contó, el espacio ya comenzó a gestarse con una cuenta privada para quienes deseen sumarse por convicción propia, sin priorizar el volumen de visualizaciones. Si bien admitió sentir temor ante lo incierto —“No voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione”—, afirmó que esta etapa cumplió su propósito y se despidió agradeciendo a quienes lo acompañaron durante estos diez años.