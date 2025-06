“No quiero seguir hablando”: Lilia Lemoine cortó la llamada en vivo y estalló todo en A la Barbarossa

La diputada nacional Lilia Lemoine salió por teléfono en el programa de Georgina Barbarossa, pero cortó la llamada cuando la interpelaron sobre sus dichos hacia los médicos del Garrahan. Las repercusiones de su accionar en esta nota.

Comunicación telefónica mediante, este viernes, la Diputada Nacional Lilia Lemoine , por La Libertad Avanza, protagonizó un escándalo en el programa que Canal 9 Televida pone el aire al término de Cada Día, A la Barbarossa. Todo lo que sucedió en esta crónica.

En el programa que conduce Georgina Barbarossa y que Canal 9 Televida emite luego de Cada Día, decidieron abordar el tema del exabrupto que se produjo en el Congreso de la Nación cuando sesionaban para debatir por el aumento a los jubilados. Allí la diputada nacional por Santa Fe, Florencia Carignano, se refirió a Lemoine y a Santillá como “gato”.

Desde A la Barbarossa, se le brindó derecho a réplica a Lemoine de La Libertad Avanza. Sin embargo, todo se desvirtuó cuando la conductora decidió consultarle sobre el reclamo salarial que están llevando a cabo los médicos del Hospital Garrahan, sobre el cual ya se había pronunciado en su cuenta de X (ex Twitter) y en otros medios.

La legisladora aseguró que hay que “separar tus deseos, tus sueños de tu trabajo y tu responsabilidad”. Cuando Barbarossa la interpeló sobre esto, la mujer contestó que “a mí me dolió mucho a lo que dijo una residente, ‘yo soñé esto, mi sueño es ser médica’. A ver, mi sueño era ser astronauta o guardaparques y no pude, estudié algo acorde a mi situación económica. Estudié ingeniería en sistemas porque no podía no trabajar y después estudié lo que me gustaba. Los médicos tienen una vocación… estoy de acuerdo con que ganen bien. Creo que todo trabajo es honrado y necesario, pero no siento que en una situación donde la mayoría de los argentinos están pasando mal y te ofrecen un aumento del 65% y lo rechazás, el sindicalismo que estás defendiendo te invita a luchar una batalla que no es tuya. No me parece que esté bien ensalsar tanto. Es dificil vivir con un millón de pesos pero no queda otra“.

Todo voló por los aires cuando la conductora la increpó sobre la idea de que uno no pueda estudiar la profesión que anhela, a lo que estalló de furia:“¿Dónde dije que no estudien para ser médicos? Solo digo que no siempre se puede estudiar tu sueño. No es lo que estoy diciendo, siento que me están tomando el pelo. Por favor. Me vuelven a faltar el respeto y corto”.

“No es una falta de respeto, te estoy cuestionando”, intentó poner paños fríos. Sin embargo, la legisladora gritó: “Gracias por el tiempo de réplica, muchas gracias Georgina, no quiero seguir hablando. Pero esto esta viciado y no veo buen ánimo hacia mí”. Y, cortó inmediatamente la llamada.

Así generó la furia de Georgina, quien expresó molesta: “Esto me parece una falta de respeto porque ni siquiera me escuchó. Yo quise ser actriz y muchas veces me fue brutal y muchas veces tuve que pedir plata prestada porque no tenía plata para comer. Que haya cortado me parece una falta de respeto, creo que uno tiene argumentos suficientes para debatir”.