“No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado”: la emoción total de Lionel Scaloni tras el milagro ante Egipto

El director técnico de la Selección Argentina se quebró como nunca antes frente a las cámaras de televisión. Desbordado por la angustia y el desahogo de la clasificación, dejó una frase que ya recorre el mundo.

La histórica y agónica remontada de la Selección Argentina ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó al borde del infarto a millones de hinchas, sino que terminó por quebrar la habitual templanza de su líder espiritual. Lionel Scaloni protagonizó un momento que quedará guardado para siempre en las páginas doradas del fútbol nacional al romper en llanto desconsoladamente durante una entrevista en vivo apenas consumado el pasaje a los cuartos de final.

El encuentro en Atlanta fue una montaña rusa de emociones dañina para cualquier corazón. Tras arrancar dos goles abajo y sufrir la resistencia del arquero Mostafa Shobeir, la ráfaga salvadora de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández desató el delirio. En el instante en que el árbitro marcó el final, el DT albiceleste evidenció el peso de los minutos vividos: se tapó el rostro con ambas manos y comenzó a mover la cabeza de lado a lado, sumido en una absoluta incredulidad ante el milagro de sus dirigidos.

“Dejame ir”: Una emoción que superó a la de Qatar

A diferencia de su clásica costumbre de enfilar rápidamente hacia el vestuario para resguardar sus emociones, esta vez Scaloni se detuvo ante los micrófonos de TyC Sports, mostrándose en un estado de vulnerabilidad inédito que superó incluso las lágrimas vistas tras el campeonato del mundo en Qatar.

Al ser consultado por el cronista sobre sus sensaciones en medio de semejante hazaña, el entrenador se quebró por completo. Con la voz cortada y las lágrimas copando sus ojos, apenas alcanzó a balbucear una declaración de puro orgullo: “No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano”.

Casi sin aire y superado por la situación, Scaloni interrumpió la nota de manera abrupta con un pedido desesperado: “Ya está, me tengo que ir, dejame ir”. Acto seguido, salió corriendo directo hacia el campo de juego para fundirse en un abrazo eterno con sus futbolistas.

El “as de espadas” del aliento: La Mona Jiménez se volvió viral en el himno

La épica de la tarde en Atlanta ya venía cocinándose desde la previa con un fuerte condimento de color en las tribunas del estadio. Juan Carlos “La Mona” Jiménez estuvo presente alentando a la celeste y blanca y se convirtió en tendencia inmediata en las plataformas digitales.

Durante la ceremonia previa, cuando las estrofas del Himno Nacional Argentino comenzaron a sonar, las cámaras de la transmisión oficial captaron al máximo referente del cuarteto cantando con una fuerza y un fervor descomunales. La expresividad del cordobés capturó el espíritu del hincha y la captura de su imagen se diseminó como un reguero de pólvora en las redes, funcionando como el preludio perfecto para una tarde cargada de mística y sufrimiento.

Viví el análisis de la clasificación, el video completo de las lágrimas de Scaloni y toda la intimidad del plantel de cara a los cuartos de final en elnueve.com y a través de la pantalla de El 9 Televida.