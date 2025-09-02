“No puedo amar, no me sale”: Tremenda confesión de Seyran en Amor a Cualquier Precio, ¿qué hará Ferit?

Sinan intenta acercarse a Seyran pero fracasa con total éxito. Una inesperada y sincera confesión de parte de “su pistacho de Antep” pondrá a Ferit de frente con sus emociones. No te pierdas el conmovedor capítulo de la serie turca que es suceso en el mundo entero, Amor a Cualquier Precio.

En el episodio de este martes de Amor a Cualquier Precio, Sinan intentará avanzar con Seyran, pero no tendrá éxito. La chica está bloqueada a entregarse físicamente con su ahora esposo. En una inesperada y conmovedora escena, el personaje al que Afra Saraçoğlu le puso el cuerpo por tres temporadas le confesará a Ferit que “no puedo amar, no me sale. Después de tí no pude dejar que nadie me tocara”. ¿Cómo reaccionará el temperamental Korhan? Enterate en esta nota que te anticipa algo de lo que sucederá en El 9 Televida.

Las escenas que conforman el capítulo de este martes que se emitirá en El 9 Televida sin duda no pasaran despercibidas para el fandom que cada noche sigue la historia de amor de Seyran y Ferit. Es que si bien la chica había dado señales, más que claras, de que aún siente algo por quien fue su esposo, lo que se viene dejará todo más que expuesto.

Primero, Sinan insisitirá con tener intimidad con Seyran. A pesar de que se conocen hace más de 2 años y de que han viajado por todo el mundo, el chabón nunca le tocó ni un pelo. Raro. Pero bueno, ponele que el fandom se cree eso… ahora intenta tener relaciones sexuales con su esposa pero Seyran está negada.

Así, la chica termina durmiendo en un sillón del jardín de la casa de sus padres y el que la encuentra es Ferit. El morbo de verla dormir que se repite como eslabón de esta historia que ya va por su tercera temporada. Cuestión, allí ambos tienen una muy sincera y conmovedora conversación en donde Seyran le confiesa que, no puedo amar, no me sale. Después de tí no pude dejar que nadie me tocara”.

Mientras Ferit escucha esto las lágrimas le brotan de los ojos. Según él, eso ya lo transitó y lo pasó. Pero con Diyar pudo superar todas esas barreras. Lo que Seyran no sabe, y el fandom tampoco, es que el personaje de Mert Ramazan Demir, tampoco es del todo honesto y una acción futura lo dejará más que en evidencia. Y dicha acción, te va a derretir, porque sólo un amor como el de Seyran y Ferit puede hacer lo que se viene el miércoles.

Para saber de qué hablamos. No te pierdas ni el episodio de este martes, ni el del miércoles de Yalı Çapkını en El 9 Televida.