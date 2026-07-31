“No podrá regresar”: el comunicado que sacudió a Gran Hermano luego del accidente de Cinzia

Una fuerte caída dentro del dormitorio interrumpió la transmisión en vivo de Gran Hermano Generación Dorada. Tras ser trasladada en camilla a un centro médico, los estudios confirmaron una lesión que obliga a la participante venezolana a abandonar el juego.

Un momento de máxima tensión y dramatismo se vivió en la pantalla de El 9 Televida durante este jueves 30 de julio. La jugadora venezolana Cinzia Francischiello sufrió un fuerte accidente en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, lo que obligó a la producción a trasladarla de urgencia a una clínica cercana. Tras someterse a estudios médicos que confirmaron una lesión vertebral, el conductor Santiago del Moro anunció formalmente que la participante queda eliminada del juego debido a que debe guardar reposo absoluto.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves mientras Cinzia Francischiello bailaba junto a su compañera Solange Abraham en el dormitorio de mujeres. Un mal paso provocó que la participante perdiera el equilibrio y se golpeara fuertemente la zona baja del cuello contra el filo de una cama. La violencia del impacto generó una alerta inmediata en la producción de Telefe, que decidió cortar las cámaras y enviar auxilio médico de inmediato.

Horas más tarde, las imágenes de la participante ingresando en camilla a la guardia médica se viralizaron rápidamente en redes sociales, despertando la preocupación del público seguidor del reality. Frente a la incertidumbre, Santiago del Moro emitió un comunicado oficial a través de sus plataformas digitales para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de la jugadora.

“Tras realizarle los estudios pertinentes, se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”, detalló el comunicado.

De esta manera, una de las grandes protagonistas de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada se despide de la pantalla de El 9 Televida de manera abrupta e inesperada, dejando un vacío importante en la convivencia del certamen.

No te pierdas el detalle para saber cómo sigue la casa más famosa del país, toda la información la encontrás en las emisiones de las noches de El 9 Televida.