“No me puede estar pasando esto”: La durísima decisión de la Sole para elegir quién quedó afuera de su equipo en La Voz Argentina

Este martes fue el turno del equipo que comanda Soledad Pastorutti en La Voz Argentina para llevar a cabo la segunda contienda de los Rounds. Y, sin dudas, fue uno de los momentos más difíciles de la folclorista, porque el nivel alcanzado la puso en un aprieto para decidir a quién dejar ir y a quién mantener. Con las emisiones contadas de cara a la final, así se vivió todo en la pantalla de El 9 Televida.

Con la conducción de Nicolás Occhiato y un grupo distinguido de jurados que califican la actuación de los participantes, Soledad Pastorutti tuvo la difícil decisión de elegir a uno de los integrantes de su team.

El cuello de botella para La Sole se dio este martes cuando dos participantes quedaron empatados con el mismo puntaje y le tocó a ella como jurado de su equipo definir.

“Acaba de suceder un empate, las dos personas que yo no nombre ahora, están empatadas y La Sole va a tener que decidir”, afirmó Occhiato, quien le dio la grata noticia a Valentina Otero que seguía en carrera. Tras ello, Milena Salamanca y Gustavo Rosales quedaron en la cuerda floja.

Acompañada por Valeria Lynch, Pastorutti quedó en una encrucijada incómoda. “No me puede estar pasando esto. Les juro que es lo peor. Son dos personas que defienden mi género con tanto esfuerzo y alma… es tan injusto”, exclamó.

Tras un breve suspiro y muecas de sufrimiento en su rostro, tomó aire y eligió a Milena Salamanca para que continúe en el programa. Con lágrimas en los ojos, la participante abrazó a su colega y respiró aliviada de pasar esta instancia del certamen.

Por el contrario, Rosales mostró la otra cara de la moneda al quedar eliminado. Pese a ello, agradeció los momentos vividos y se despidió de manera afectiva de su coach.

No te pierdas este miércoles, una nueva emisión de La Voz Argentina al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.