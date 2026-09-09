“No me dejaban salir de la Argentina”: la desesperante situación que vivió Pincoya camino a ver a su hijo

La exjugadora chilena de Gran Hermano: Generación Dorada vivió un amargo episodio en la terminal aérea cuando intentaba abordar su vuelo de regreso a Chile. Retenida por la falta de un documento administrativo de su estadía y sin respuestas de la producción, la mediática rompió el silencio.

Luego de quedar eliminada tras 190 días de encierro en Gran Hermano: Generación Dorada, Jennifer “Pincoya” Galvarini protagonizó un insólito e imprevisto contratiempo en la terminal aeroportuaria cuando intentaba retornar a su Chile natal para reencontrarse con su hijo Felipe.

El hecho ocurrió al momento de realizar los controles fronterizos de rutina frente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al personal de Migraciones. Allí, las autoridades le impidieron preventivamente el acceso a la zona de embarque por la ausencia de un documento administrativo obligatorio que respaldara la extensa estadía de la extranjera en el país durante su participación en el reality.

Desesperación, falta de respuestas y el respaldo en la fila

El imprevisto burocrático generó profunda incertidumbre en la exhermanita, quien desconocía por completo el requerimiento legal y no lograba comunicarse con el equipo de la producción del certamen para solucionar el problema en el momento: “No puede pasar usted porque nos tienen que mandar un papel por el tiempo que estuvo acá, me dijeron. Llamé a los de la producción del programa y nadie me contestó. No me dejaban salir de la Argentina y me entró un susto bárbaro porque desconocía lo del papel. Por suerte, en la fila había gente chilena haciéndome el aguante”, relató la propia Pincoya a través de un vivo en sus redes sociales.

Tras varios minutos de zozobra en los que temió perder el vuelo, el faltante de documentación pudo ser gestionado con la asistencia consular y el personal del aeropuerto, destrabando la situación para que pudiera abordar el avión.

Camino despejado hacia la final femenina

La salida de Pincoya —tras un pico de más de 13 millones de votos en el duelo mano a mano frente a Yisela “Yipio” Pintos— aceleró la recta final del ciclo conducido por Santiago del Moro. Con la posterior eliminación de Yanina Zilli, la casa quedó reducida a sus cuatro grandes finalistas: Solange Abraham, Luana Fernández, Charlotte Caniggia y Yisela Pintos.

Finalmente, este martes la chilena pudo llegar a casa. Ahora GH se prepara para sus últimas emisiones de la Generación Dorada. No te pierdas el final de este épico recorrido en la pantalla de El 9 Televida.