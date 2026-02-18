“No me arrepiento de haberte conocido”: El desgarrador adiós de Kumru en el cementerio a quien fue su amor en Pasión Prohibida

Entre lágrimas y un profundo sentimiento de culpa, la hija de Doğan enfrentó el momento más difícil de su vida al despedirse del hombre que amó, a pesar de las mentiras y la venganza que los terminaron destruyendo. Una escena cargada de emoción que marca un antes y un después en la novela de El 9 Televida.

El capítulo de este miércoles de Pasión Prohibida dejó a la audiencia mendocina con el corazón en un puño. Kumru, visiblemente afectada, acudió al cementerio para darle el último adiós a Selim, el médico que fue el padre de su hijo y cuya vida terminó de manera drástica. Frente a la tumba de quien fuera su gran amor, la joven pronunció palabras que resonarán por mucho tiempo: “No me arrepiento de haberte conocido”. Un cierre necesario para una relación que, aunque nació bajo una farsa, fue la única que la hizo sentir verdaderamente especial.

Durante su íntimo monólogo, Kumru no pudo evitar cargar con el peso de la responsabilidad por todo lo ocurrido. Ella siente que su entrada en la vida de Selim, bajo una identidad falsa y una doble vida inventada para protegerse, fue el detonante de la caída del profesional. A pesar de que su vínculo estuvo marcado por el engaño mutuo, la joven reafirmó que sus sentimientos fueron siempre sinceros. Nunca antes había tenido ese brillo en los ojos, y la pérdida del médico representa el fin de la etapa más auténtica y, a la vez, dolorosa de su existencia.

Sin embargo, el destino de Selim ya estaba sellado por sus propias malas decisiones. Sus ansias de venganza contra Kumru y la poderosa familia Yildirim lo arrastraron a un final tan injusto como inevitable. Mientras ella intenta procesar el duelo, el fantasma del médico seguirá sobrevolando la mansión. Ahora, con el corazón roto pero decidida a seguir adelante, Kumru deberá enfrentar las consecuencias de sus actos, sabiendo que el amor que compartieron fue real, pero que el odio terminó siendo más fuerte que cualquier promesa de felicidad.

