“No le dice a nadie más que hola y chau”: la polémica salida de uno de los panelistas de Ariel en su salsa

El programa de cocina de las tardes de El 9 Televida sufre una baja sensible. Javier Fernández, el locutor que acompañaba a Ariel Rodríguez Palacios, anunció su salida con un duro mensaje en las redes sociales.

El clima en Ariel en su Salsa, el ciclo que acompaña las tardes de Canal 9 Televida, se puso espeso. En las últimas horas, Javier Fernández, el carismático locutor que se convirtió en la mano derecha de Ariel Rodríguez Palacios gracias a su humor y sus acotaciones filosas, confirmó que ya no forma parte del equipo.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el comunicador lanzó un mensaje que dejó a todos helados: “Es la primera vez que decido irme de un ciclo. Espero encontrarlos pronto en la tele. Y si es en Telefe, mejor”. Sin embargo, lo más polémico vino después, cuando sugirió que la producción adelantó su salida de la pantalla: “Se ve que me limpiaron antes”, acotó Javier Fernández al notar que su participación dejó de emitirse antes de lo previsto debido a que los programas estaban grabados.

Los motivos de la furia

¿Qué fue lo que detonó esta renuncia? Según reveló Ángel de Brito, el conflicto nació de una herida profunda: el locutor se sintió excluido al no ser invitado a la mesa de los Premios Martín Fierro. Al tener un rol preponderante en el show, Javier Fernández esperaba el reconocimiento de sus compañeros y la producción, algo que nunca llegó.

Este desplante provocó que el locutor cortara vínculos afectivos con el equipo, limitándose a un frío “hola y chau” hasta su salida definitiva. Mientras tanto, los rumores de una reestructuración total crecen, asegurando que la única que “sobrevive” al desmantelamiento del panel sería Mica Viciconte. Por ahora, el programa pierde una de sus voces más queridas y el futuro del staff es una verdadera incógnita.